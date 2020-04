La iniciativa es del experto en la banda de Liverpool, Gastón Malespina. “Son casi 50 años de mi vida en una pared”, resumió en diálogo con San José Ahora.

El primer museo que The Beatles tendrán en Uruguay estará en la ciudad de San José de Mayo, más precisamente en calle Zorrilla de San Martín entre Colón y Rincón, en Submarino Amarillo, local comercial perteneciente al experto en la temática beatle Gastón Malespina y que toma el nombre del álbum de la banda británica lanzado en 1969, “Yellow Submarine”.

“Me puse a pensar que tenía todo en cajas guardado, no los escuchaba. Al final se va la vida como trompada y no tiene sentido tener guardadas las cosas, compartirlas me pareció un buen gesto”, dice Gastón a San José Ahora ante la consulta de cómo nació la idea de montar un museo.

En el museo se podrán ver compactos, libros, revistas, material inédito llegado de todas partes del mundo y el invaluable conocimiento del anfitrión,que ha sido reconocido tanto en Uruguay como a nivel internacional.

“La idea es llegar para el Día del Patrimonio para hacer visitas guiadas. Algunas profesoras de inglés ya han manifestado interés en traer a los gurises”, dice Gastón, quien aclara que todavía está “a la cuarta parte de terminarlo. Recursos económicos son pocos y cualquier cosas que comprás sale un dinero”.

Para finalizar Malespina señala que empezó a coleccionar material de The Beatles en el año 1973; “son casi 50 años de mi vida en una pared, todo se ha hecho con mucho amor, así que vamos a compartirlo”. / Por: César Reyes