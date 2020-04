Hay cuatro que se encuentran gestionando la renovación de su habilitación pero, al día de hoy, no hay ninguno.

Lo señaló el director departamental de Salud, Dr. Juan Atilio, en el programa Testigos de canal 9, que conduce Jorge Gutiérrez.

Atilio informó que, actualmente, hay dentro del territorio josefino 42 establecimientos de larga estadía para adultos mayores.

Según dijo, no hay ninguno habilitado, cuatro se encuentran cursando la renovación de su habilitación, y otros cinco cuentan con certificado de registro (cumplieron con toda la normativa del Ministerio de Salud Pública pero están a la espera del visto bueno del MIDES, que les exige un referente social).

«Me llama la atención esta situación porque hasta el momento teníamos un Estado enfocado hacia las políticas sociales», expresó Atilio, en alusión a los gobiernos del Frente Amplio.

No obstante ello, dijo que fue un área en la que «en San José se trabajó muy bien. Hubo controles e inspecciones no sé si hasta enero o febrero de este año. Pero algo evidentemente no funcionó» señaló el director, quien consideró que «la burocracia estatal» puede explicar el panorama.

«En este momento tenemos que atender la urgencia, que es preocuparnos por nuestros ancianos, pero esto es algo que va a haber que encarar seriamente», subrayó.

En este marco, y con respecto a los testeos de residentes y funcionarios de casas de Salid, Atilio dijo que se sigue trabajando para determinar la forma en la que se va a llevar a cabo esta tarea y que, por estas horas, se dialoga con los prestadores para coordinar las acciones a ejecutar.