La senadora por el Frente Amplio, Carolina Cosse, expresó que no descartan realizan un referéndum y que «por ahora no está definido en el Frente Amplio”.

La ley de urgente consideración ronda el debate político hace meses. No obstante, recién ayer comenzó su discusión en el Senado. Cuando este miércoles se le consultó a Carolina Cosse, senadora frenteamplista, si van a convocar un referéndum contra esta iniciativa respondió: “No lo descartamos. Por ahora eso no está definido en el Frente Amplio”.

En una entrevista en Desayunos informales de Canal 12 la exministra de Industria habló sobre la utilización de esta herramienta. Para el Frente Amplio “esta forma de gobernar, de alguna manera, no es un buen precedente en la práctica democrática”.



En la misma línea, explicó que la “esencia” del planteo de su partido político “es que la Constitución dice que el Poder Ejecutivo declara la urgencia pero no la construye”.



Asimismo, la senadora remarcó que “la Constitución no está para que un líder cumpla con lo que prometió. La urgencia no es lo que es para el presidente». Por el contrario, lo urgente «tiene que ser objetivo» y lo «marca la realidad», añadió.



“Lo que entendemos es que no es una ley de urgencia porque las urgencias son otras” por la presencia de COVID-19 en el país, agregó.



El Frente Amplio presentó ayer en el Senado una moción para que se quite el rótulo de urgente consideración a la ley y denunció que el proyecto no cumple los aspectos formales para ser considerado como tal. Sin embargo, dicho pedido fracasó.



Por otra parte, este miércoles la candidata a la Intendencia de Montevideo dijo que le parece que “está bien” que el gobierno quiera llevar adelante su plan de gobierno. Sin embargo, lo que no comparte es el “poner todo el programa” y usar este mecanismo “para aprobarlo sí o sí”.



El miércoles pasado el senador frenteamplista Óscar Andrade reconoció que si la ley de urgente consideración se aprueba, es «altamente probable» la recolección de firmas para que esta sea derogada.



Fente a las declaraciones de Andrade, el senador nacionalista Jorge Gandini expresó: «Les encanta a los comunistas juntar firmas y moverse y hacer ejercicio, sobre todo en tiempos en que estamos todos encerrados». /Fuentes: Canal 12 – El País / Foto: Darwin Borrelli

