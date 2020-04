«Lo que habrá son menos vacaciones», dijo el mandatario en relación al retorno generalizado de las clases.

Este miércoles el presidente Luis Lacalle Pou fue quien encabezó la conferencia que el gobierno realizó esta noche para dar las últimas novedades relativas al brote de COVID-19 en el país. El mandatario dijo que hoy se hicieron 876 exámenes, de los cuales 18 dieron positivo. Al día de hoy 203 personas cursan la enfermedad y 412 ya se recuperaron, añadió el presidente.

Hoy reabrieron más escuelas rurales, dijo. Sobre el retorno generalizado de las clases, el presidente dijo que hay una preocupación «lógica» de docentes y padres y agregó: «Tenemos un cronograma, pero no fechas». «No tiramos la toalla, me parece que no nos podemos dar por vencidos. Lo que habrá son menos vacaciones», dijo. «No damos el año por perdido», añadió. «Me resisto a pensar en nuestro país (…) dar por perdido un año», indicó.

«No nos podemos resignar a perder el año», complementó a su turno el presidente del Codicen, Robert Silva. La fórmula sobre la que se trabaja implica «presencialidad» y también trabajo a distancia, agregó. «Nos preocupa sectores altamente vulnerables que son los más afectados por esta situación», dijo.

Para el sábado se calcula que estarán los resultados de los cerca de 400 tests que se harán a trabajadores de la construcción, dijo Lacalle Pou.

Si los resultados son positivos «ya tenemos un instructivo general para retomar algún tipo de actividad en la administración pública«. Esto sería «a partir del lunes», dijo, aunque agregó que no lo quiere «afirmar» en caso de que estos resultados que estarán el sábado no sean los esperados.

«Estamos tratando de ir teniendo resultados parciales para ir abriendo otras actividades», ahondó.

Consultado acerca de la situación del mercado laboral, Lacalle Pou dijo que «está a estudio ampliar el seguro de paro flexible a otras áreas de actividad». Entre ayer y hoy hubo acuerdos ministeriales, comentó, y dijo que se trabaja en «instrumentos que se adecuen a los tiempos que estamos viviendo para fomentar la inversión y el empleo».

«Vamos a priorizar la inversión y la generación de empleo«, dijo.

El presidente también habló acerca del proyecto de ley de urgente consideración, que ingresó al Parlamento el jueves pasado. Dijo que el gobierno quiere defender un proyecto de ley que ha sido «muy trabajado» y que surge de las «necesidades de la gente».

«No hemos dudado de catalogarlo como un proyecto popular, bueno y justo», agregó. «No es la única pero es nuestra verdad y es con la que comparecimos ante la opinión pública», comentó.

Con el proyecto «se pretende cuidarle el dinero a los uruguayos», señaló. Es «urgente» un gobierno «que tenga un monitoreo en tiempo real de los procesos económicos de su gobierno» y no tener que «pedir perdón o disculpas» cuando se «malgasta».

«Son buenas medidas y son urgentes y justas», indicó el mandatario tras hacer referencia a distintos aspectos del proyecto de ley. «No es una piedra que no se cambia, puede ser mejorada» pero «hay un compromiso con una ley que es buena, justa y popular».

«Lo urgente a raíz de esta pandemia es más urgente», comentó el mandatario acerca del contexto en el que se discutirá el proyecto de ley.

El presidente también habló acerca de un proyecto en el que trabajan los gigantes tecnológicos Apple y Google. «En algo inédito dos empresas que compiten se juntan por primera vez», y elijen a Uruguay por la aplicación Coronavirus UY, desarrollada localmente. Tres países más estarían involucrados, uno de ellos es Alemania. «No es con nombre, apellido y la persona individualizada», agregó Lacalle Pou. «Es un insumo bien interesante para el modelo evolutivo rumbo a la nueva normalidad», dijo, pero aclaró que restan detalles para confirmar la participación de Uruguay en este proyecto.

La cantidad de casos positivos desde el comienzo del brote hasta el martes ascendía a 625. La cantidad de exámenes positivos, en tanto, llegaba a 702 (la diferencia entre una cifra y otra radica en que hay personas que se examinaron más de una vez).