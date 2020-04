El Frente Amplio emitió un comunicado en rechazo a la designación de Gerardo Sotelo y pidió que el presidente y el ministro de educación corrijan «este yerro».

En un comunicado emitido este jueves, el Frente Amplio rechazó la desingación de Gerardo Sotelo como presidente del Servicio de Comunicación Audiovisual Nacional (SECAN).

«La designación para dirigir los medios públicos (SECAN) de un candidato en carrera electoral constituye un hecho grave y lesivo para las instituciones y la democracia.», consideraron.

PUBLICIDAD

Por otra parte, se hizo referencia a la primera medida tomada por Sotelo luego de ser nombrado en el cargo. «El jerarca ordenó por escrito, en forma inmediata a su designación, la prohibición de producir y emitir material periodístico en los medios públicos sin previa autorización de un funcionario de su confianza política», indicaron.



» Este proceder atenta contra la libertad de expresión según está suscripto en el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)», opinaron.



En el comunicado el partido exhorta al presidente Luis Lacalle Pou y al ministro de Educación Pablo Da Silveira, a «a corregir este yerro y a cuidar nuestra democracia, la cual en los últimos años ha sido evaluada como de las de mayor calidad en el mundo».

Denuncia en la Jutep

Los senadores del sector Vertiente Artiguista (Frente Amplio) Enrique Rubio y Amanda Della Ventura, enviaron un comunicado a la Junta de Transparencia (Jutep) para que analice la “situación de apariencia irregular” de Gerardo Sotelo, actual director Nacional de Televisión Nacional de Uruguay (TNU).

En el comunicado indican que Sotelo fue, por un lado, designado en el cargo de director de TNU el 22 de abril, mientras que por el otro participa de la nómina de candidatos a la intendencia por la coalición, encabezada por Laura Raffo.

Es así, expresaron, que “el director de los medios públicos va a estar dirigiendo los mismos en el marco de una campaña electoral donde él es uno de los candidatos. Esta situación, por demás irregular, puede dar lugar a la conjunción del interés público con el interés privado; y abrir la posibilidad desde dicha función, a incidir en eliminar todo margen de ecuanimidad y transparencia a la hora de informar a la ciudadanía por parte de los medios públicos de nuestro país”, indicaron los senadores.

“La postergación de las elecciones municipales no cambia en nada la evidente contradicción de estar al frente de los medios públicos y a la vez ser candidato en las mismas”, consideraron.



En el documento presentado a la Jutep se recuerda además un tuit de Sotelo, quien el 5 de marzo indicó: “Si bien no existe restricción legal ni ética alguna, me pareció necesario tomar esta decisión, para alejar cualquier duda o sospecha sobre los valores y procedimientos de esta Administración (y míos en particular) en cuestiones de transparencia y garantías democráticas».

Los legisladores frenteamplistas expresaron por otra parte que si bien las elecciones municipales fueron postergadas debido a la pandemia de coronavirus, aquellos que quedaron elegidos para la nómina en la candidatura a estas elecciones así deberán permanecer.



Sin embargo Sotelo, según consta en el documento, explicó la situación al diario El Observador. “Lo que cambió fue que no está más el motivo por el cual se había suspendido mi designación. Como no hay campaña, no hay motivo por el cual no me ocupe de la tarea que me encomendó el presidente», indicó.



“Las elecciones fueron prorrogadas, pero el proceso eleccionario es el mismo. Y de hecho la campaña sigue, con otras velocidades, con otras herramientas, pero la campaña para la Intendencia de Montevideo sigue, todos lo observamos”, explicaron Della Ventura y Rubio.



En el comunicado los senadores indican que, según consideran, hay una violación del artículo 21 de la ley 17.060 y de los artículos 9, 11, 16, 17, 28, 30 y 37 del decreto 30/003.

En base a esto, ambos legisladores solicitaron que la Jutep inicie una “investigación y análisis de los hechos de apariencia irregular y contrapuesta a la ética en la función Pública denunciados en el presente”.

Pedido de informes

Los diputados Daniel Caggiani y Gabriel Otero elevaron un pedido de informes, tras la nota emitida por Sotelo dirigida a los coordinadores de los informativos de TNU y RNU en la que dispone que con el objetivo de «servir al interés público, balancear las opiniones y reflejar todos los puntos de vista relevantes para la compresión de los hechos y presentarlos de forma imparcial», todos los contenidos periodísticos de los medios públicos deben ser «consultados» previamente con el flamante coordinador del servicio, Jorge Gatti.

Mediante el pedido se busca saber cuál fue el «concurso y o mecanismo por la cual se resolvió la designación» de Gatti así como cuáles fueron las personas que integraron el tribunal, en caso de haber existido un llamado específico.



Por otra parte se solicitó saber quién elaborará y bajo qué procedimientos la denominada «guía de principios,prácticas y estándares de calidad».



«¿Por qué los objetos esgrimidos por la autoridad firmante en la mencionada nota establecen la búsqueda de: ‘servir el interés público, balancear las opiniones, reflejar todos los puntos de vista relevantes para la comprensión de los hechos y presentarlos de forma imparcial’? Motiva particularmente nuestra preocupación en este sentido además de ser presidente del Secan integra la lista de candidatos de la coalición oficialista a la Intendencia de Montevideo», expresaron.



Entre otros aspectos cuestionaron: «¿Cómo se aplicará concretamente en la labor periodística e informativa esta especie de consulta previa y aprobación del trabajo de los comunicadores de TNU y RNU?» y agregaron: «¿No constituye tales mecanismos o criterios de pre aprobación una especie de censura previa al trabajo de los comunicadores de TNU y RNU?” / Fuente: El País