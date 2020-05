Por tercer año consecutivo, la Mesa Departamental de la Confederación Sindical y Gremial del Uruguay, emitió su mensaje con motivo del Día de los Trabajadores.

Fue, en esta ocasión, a través de una alocución realizada por el dirigente Alejandro Ferro, referente de la CSGU en San José, a través de su página de Facebook.

Durante los años 2018 y 2019, la Confederación realzó sua actos en la Plaza 4 de Octubre de la ciudad de Sa José de Mayo.

En su discurso, Ferro expresó su preocupación por el crecimiento que «la derecha» ha tenido en Uruguay y sostuvo que ello pone en riesgo los derechos de los trabajadores.

El dirigente opinó que una muestra de ello es la Ley de Urgente Consideración (LUC). «Se pueden perder derechos que fueron conquistados con mucha fuerza y sacrificio (…). No se va a permitir el derecho de huelga, algo increíble», alertó.

En ese sentido, sostuvo que el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, «sigue los pasos de su padre», Luis Alberto Lacalle.

«En años ’90 se dejaron sin efecto los Consejos de Salarios, la negociación colectiva, las libertades sindicales. Ahora, con más inteligencia, lo intenta (Lacalle Pou) por medio de una ley absurda, para que no le quede tan claro a la ciudadanía. No deroga la negociación colectiva, no deroga las libertades sindicales, pero nos deja sin una herramienta fundamental, que no se puede permitir», afirmó.

Por ello, Ferro consideró que se trata de una ley «inconstitucional. Lo que ocurre es algo grave, que no podemos callar», sostuvo el dirigente, quien dejó entrever que la CSGU promoverá acciones para que quede sin efecto.