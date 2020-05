“Si hubiera una caceroleada en el marco de la ley de urgencia esta sí va a ser dirigida contra el gobierno», dijo el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira.

El presidente del PIT-CNT Fernando Pereira se refirió este viernes en el marco de la caravana de la central sindical por el 1 de mayo, a la ley de urgente consideración y las propuestas destinadas al Poder Ejecutivo.

Pereira dijo en rueda de prensa que «este 1º de mayo es atípico porque no estamos en la plaza, pero también porque tenemos 150 mil trabajadores en el seguro de paro y 300 mil personas que se han quedado prácticamente sin ingresos».

El presidente de la central sindical sostuvo en declaraciones consignadas por Subrayado (Canal 10) que estos trabajadores «requieren un salario básico de emergencia que les permita transitar esta pandemia con alimentos en su casa, con energía, con las cuestiones fundamentales para poder sobrevivir y tender a salir de esta situación con la mejor circunstancia social posible».

Sobre las medidas que ha implementado el gobierno, como la entrega de canastas del Ministerio de Desarrollo Social a la población más vulnerable Pereira opinó que «ninguna de las medidas es negativa. El problema es que son insuficientes».

«Todos nos damos cuenta que una canasta de 1200 pesos no puede ser la respuesta a una larga trayectoria que va a tener esta pandemia», agregó.

El presidente del PIT-CNT cree que «deben discutirse medidas que no tengan que ver con la normalidad, porque no estamos viviendo una normalidad. Preocuparnos por ese sector de personas con más déficit para que no caigan bajo de la línea de pobreza».

Por otro lado, Pereira se refirió al estudio de la ley de urgente consideración en el Parlamento. «El problema es que en el medio de esta anormalidad no colocar los dolores de las personas por encima de todo a mí me parece un problema».

«Esto no quiere decir que el PIT-CNT no esté discutiendo cuál debe ser el futuro de su acción. Nos vamos a oponer a la LUC, hay aspectos de la LUC que nos parecen muy regresivos. Consideramos que se presentó en un momento inadecuado, pero si se hubiese presentado en un momento normal estos instrumentos no tienen calidad democrática para el debate parlamentario», agregó.

Pereira dijo que la central sindical «no descarta ninguna acción futura para evitar que esta ley se apruebe».

«Si hubiera una caceroleada en el marco de la ley de urgencia esta sí va a ser dirigida contra el gobierno», señaló. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Gastón Britos