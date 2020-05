El PIT-CNT llevó a cabo este viernes 1 de mayo una conferencia de prensa en su sede central, acompañada de una cadena nacional, en el marco de la conmemoración del Día de los Trabajadores.

Debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus la central sindical realizó caravanas en auto en distintos puntos del país y en lugar del acto central enviaron un mensaje en rueda de prensa.

El presidente de la central sindical Fernando Pereira afirmó que el PIT-CNT «luchará por todos los trabajadores, estén o no sindicalizados».

«Hemos construido un primero de mayo histórico, como ha sido a lo largo de nuestra rica historia sindical«, aseguró.

En el marco de una movilización diferente por el coronavirus Pereira sostuvo: «No pudimos ir a la plaza, pero sin duda dimos la talla. Estuvo el movimiento obrero, feminista y estudiantil en la calle demandando soluciones para la gente».

«Nosotros somos conscientes de que las noticias que van a venir para los trabajadores no son positivas. De esto se sale en clave de dialogo social por el empleo», agregó.

Por otro lado, Pereira dijo que debe protegerse «el poder de compra de los hogares uruguayos».

«Nadie habla de cuánto sube la tarifa eléctrica, el consumo de Internet y las familias eso influye en la calidad de vida de las personas. Eso nadie lo paga», sostuvo.

Además, el dirigente sindical recordó que «hay más de 150 mil personas en el seguro de paro, incluso en los lugares donde parecería ilógico, por ejemplo en la prensa hay 300 trabajadores en el seguro de paro».

Las autoridades del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT expresaron su conformidad por las caravanas en todo el país. Además dijeron que los saludaron los expresidentes frenteamplistas José Mujica y Tabaré Vázquez y el secretario de Presidencia Álvaro Delgado.

Por su parte, la vicepresidenta del PIT-CNT Soraya Larrosa agradeció en particular «a trabajadoras y trabajadores de los distintos servicios y de la salud que están en primera fila en el combate al COVID-19″.

«Los trabajadores mueven el mundo, están a la orden para atender en supermercados, comercios y el tema de la salud. Ha habido un oportunismo importante por parte del gobierno, hay miles de trabajadores en seguro de paro», agregó.

Por otro lado, Larrosa hizo énfasis a que el gobierno brinde «una renta básica para el aislamiento social y que tengan comida esos trabajadores».

El secretario general del PIT-CNT Marcelo Abdala dijo que «el movimiento sindical está a la altura de los desafíos»

«Estamos muy contentos, en estas condiciones singulares de pandemia encontramos la manera de conmemorar el 1 de mayo», agregó.

Abdala agradeció a quienes integran plataforma amplia y quienes participaron de la caravana de este viernes.

«Subrayamos la necesidad de una renta de transición en la emergencia para trabajadores que viven y sobreviven. Si es sensato cuidarnos entre todos y llamar a no movernos hay que generar una partida que permita solventar lo básico», explicó el dirigente sindical.

«No hay cosa mejor que el dialogo y la negociación colectiva. Sentarnos el Poder Ejecutivo, delegados empresariales y parte trabajadora para el ahora y el mañana cuando haya que reconstruir la economía y el trabajo», añadió.

El secretario del PIT-CNT dijo que «de esta peripecia salimos entre todos o no salimos. No entendemos como no se nos dio la cadena y como no se convoca al dialogo social, que es un espacio para generar decisiones».

«No está bueno que se involucre cuando tenemos que ser creativos para movilizarnos y protestar una ley de urgente consideración, que no es ómnibus, sino mega ferrocarril», añadió.

Por último, Abdala dijo que no se promueve «el debido debate democrático para formular políticas publicas que nos incluyan a todos» con la ley de urgente consideración. / Fuente: Montevideo Portal