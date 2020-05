Así lo manifestó el dirigente Santiago Ponce, en el marco de una conferencia de prensa realizada esta noche con motivo del Día de los Trabajadores.

Fue la forma elegida por la central sindical local para transmitir su mensaje ya que, como ha sido informado, no tendrá actividades presenciales este 1 de mayo.

Ponce dijo que si bien el movimiento sindical está desmovilizado y tratando de trabajar en favor de quienes han resultado más perjudicados por la crisis del coronavirus, la principal preocupación que tiene en este momento está vinculada a los contenidos de la Ley de Urgente Consideración (LUC).

«La desaprobamos completamente. Tiene un carácter privatizador enorme, a escala de décadas para atrás en todo sentido», afirmó.

«En Educación, por ejemplo, hay propuestas regresivas y no de modernización. En la Salud también, en todos los ámbitos», subrayó.

«Esto lo que está mostrando es la forma en la que va a jugar el Estado y hacia qué lado lo va a hacer. Por eso decimos que pude llegar a borrar de un plumazo, en 90 días, cosas que costaron 20 años de lucha», opinó.

Grisel Villalba, integrante de la Secretaría de Género, dio cuenta de la preocupación que también mantiene el movimiento sindical por la gran cantidad de femicidios.

Villaba rechazó la calificación de «daño colateral» de la emergencia sanitaria -utilizada por el presidente Lacalle Pou para referirse a ellos días pasados- y reclamó «medidas mucho más fuertes» de las que se han adoptado hasta este momento.

«Se dice que las denuncias han bajado, pero lo que nosotros decimos es que no han bajado por menos violencia si no porque las mujeres, las niñas, los niños no se animan a denunciar en este contexto porque están con su agresor en la casa», sentenció.