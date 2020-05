El Banco Central intervino en el mercado por primera vez en el mes el jueves, comprando dólares para moderar la caída de la moneda estadounidense.

En abril el dólar tuvo la mayor baja mensual desde julio pasado, al caer “punta a punta” (al comparar el valor promedio de fin de abril con el de fin de marzo) 1,75%. Esto se dio, luego que en marzo la divisa estadounidense tuvo la mayor suba en casi una década (desde junio de 2010) al aumentar 9,85% “punta a punta”, lo que había mejorado significativamente la competitividad.

Si se comparan los valores de cierre de jornada del jueves y del 31 de marzo, hay una baja de 0,11% en la cotización en el mes y el dólar terminó a $ 42,95.

PUBLICIDAD

Ya con los efectos económicos del coronavirus instalados en Uruguay y todo el mundo, abril se caracterizó por oscilaciones importantes del billete verde. El valor mínimo del dólar interbancario se dio el jueves, con un promedio de $ 42,257 (1,75% por debajo del miércoles) y el máximo lo alcanzó el pasado viernes 3 con un valor promedio de $ 44,622. De las 20 sesiones de operativa en el mes hubo nueve en las que la moneda estadounidense subió y 11 en las que bajó.

La fuerte volatilidad del dólar se evidencia en que en menos de una semana se dieron la mayor suba diaria en el mes, de 2,31% (miércoles 1º) y la mayor caída diaria, de 2,21% (lunes 6). En lo que va del año el dólar acumula una suba de 13,18%.



El promedio mensual del dólar se ubicó en $ 43,39 lo que implica un alza de 0,12% respecto a marzo.



Al público, en las pizarras del Banco República, la moneda estadounidense subió 55 centésimos el jueves y cerró el mes en $ 41,70 para la compra y en $ 44,10 para la venta. Eso implica que “punta a punta” el dólar subió 20 centésimos a la compra y se mantuvo estable (mismo precio que el del cierre de marzo) a la venta.

Durante abril se realizaron a través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) un total de 785 transacciones por un monto equivalente a US$ 365,6 millones. El día de mayor operativa fue el jueves último, cuando se transaron US$ 43,5 millones en 101 transacciones. Tanto el monto como el número de transacciones cayó drásticamente respecto al mes anterior: en marzo se habían negociado US$ 699,3 millones en 1.387 transacciones.



El Banco Central (BCU) intervino el jueves en el mercado de cambios por primera vez en el mes. A diferencia de marzo y parte de febrero, lo hizo comprando divisas, por US$ 6,3 millones, para moderar la caída que traía el billete verde en la jornada. Las ventas de los meses previos totalizan US$ 175,9 millones (US$ 139,7 millones en el mercado diario y US$ 36,2 millones a futuro.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar subió 4,39% en el mes y finalizó abril en 5,427 reales. En lo que va de 2020 aumenta 34,64%.



En Argentina, el dólar oficial se incrementó 3,54% en el mes y cerró abril en 66,84 pesos argentinos. En lo que va del año el alza es de 11,5%.

Riesgo

El Índice UBI, que elabora República AFAP y que mide el riesgo país, retrocedió 13 unidades el jueves y finalizó abril en 269 puntos básicos. En el mes el UBI bajó cinco unidades y en lo que va del año aumenta 139 puntos básicos. / Fuente: Café y Negocios / Foto: EFE