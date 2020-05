El objetivo del protocolo es que los trabajadores tengan las herramientas y las garantías necesarias para el retorno paulatino a las oficinas públicas.

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE) realizó una conferencia de prensa este martes para anunciar que se llegó a un acuerdo con el Poder Ejecutivo sobre las medidas que se deberán implementar para el retorno de los trabajadores a las oficinas públicas.

«Para COFE es una conquista que va a darle tranquilidad a los trabajadores y va a ser una herramienta para que el reingreso paulatino a los distintos organismos del Estado se de con la seguridad para el trabajador, los usuarios y sus familias», indicó Martín Pereira, presidente de la confederación.

Con respecto a la apertura de cada oficina, José Lorenzo López, secretario general de COFE, indicó que es el Poder Ejecutivo junto con cada jerarquía el que marca el cronograma de reintegro.»Lo que sí exigimos fue tener este protocolo que determina elementos que para nosotros son fundamentales», agregó.

Dentro de las medidas indicadas en el protocolo está la continua ventilación en espacios cerrados, mantener «siempre» una distancia mínima de 2 metros entre posiciones de trabajo, así como «respetar los espacios mínimos» en las reuniones, el uso permanente de tapabocas «todo el tiempo» en lugares cerrados, especialmente en el ascensor al que podrán subirse en turnos de dos personas.



Además se solicita que se otorgue alcohol en gel tanto a los usuarios como a los trabajadores y que, en la medida de lo posible, se implementen horarios escalonados para poder evitar las aglomeraciones.



Las medidas buscan evitar el contacto entre los funcionarios y entre estos y el público. Es por esto que también se solicitó la ventilación de los espacios comunes como la cafetería y evitar el uso del reloj biométrico para marcar horario de llegada y saluda.

Más tarde, el sitio web de Presidencia de la República divulgó este protocolo.

Protocolo punto por punto:

1. Se deberá asegurar la prestación de la totalidad de los servicios, haciendo

hincapié en el cumplimiento de las pautas sanitarias impartidas por el

Ministerio de Salud Pública las que se agregan en documento anexo.



2. – En caso que un funcionario diera positivo de COVID 19, el lugar de trabajo será cerrado inmediatamente hasta proceder a su desinfección y hasta que el Ministerio de Salud Pública autorice su reapertura.



3.En el retorno a la prestación de tareas de manera presencial se deberá

evitar la aglomeración de personas para lo cual, siempre que el servicio lo

permita, deberán implementarse regímenes especiales de atención al público u horarios de trabajo.



A vía de ejemplo, se podrán prever regímenes de turnos rotativos, horarios

de inicio y finalización de la jornada laboral escalonados u otros sistemas a

efectos de contemplar las normas de distanciamiento dentro de los lugares

de trabajo y, a la vez, contribuir a espaciar la circulación de personas en el

sistema de transporte público.



Dentro de oficinas y demás lugares cerrados, deberá mantenerse siempre

una distancia mínima de 2 metros entre posiciones de trabajo, ventilar los

ambientes de manera regular, al menos una vez por hora y usar tapabocas

todo el tiempo, cuando el lugar se encuentre cerrado.



A su vez, cuando se haga uso de ascensores, quienes viajen deben hacerlo

con tapaboca y no deben haber más de 2 personas juntas dentro del mismo.



4. El espacio mínimo por cada dos trabajadores deberá ser de 10 mt2, salvo

que exista separación física dentro de la sala.



5. – Se deberán respetar estrictamente las distancias y medidas de prevención cuando se utilizan espacios comunes tales como cafeterías, salones de comer o cocinas.



6. Cuando se deban realizar reuniones, se deberá, además de las medidas de protección personal, respetar los espacios mínimos y la ventilación de la

sala.



7. Se deberá reforzar especialmente la higienización de los baños y vestuarios. En el caso de los baños su limpieza regular deberá realizarse, al menos, una vez por hora. La desinfección deberá ser total en cada ocasión. Si el gabinete higiénico es de alto tránsito, su limpieza deberá ser más frecuente.



8. En la atención al público se deberán adoptar medidas para la seguridad de los funcionarios y de las personas consultantes. Se exigirá el uso obligatorio de tapaboca para los usuarios y público en general que concurren de forma presencial. Se deberá considerar la utilización de barreras físicas según las características de las tareas (ej. mamparas de materiales transparentes o protección facial, cintas separadoras para establecer la distancia, comunicación visual en el piso en lugares donde se realizan filas).



9. Las mujeres embarazadas, las personas mayores de 65 años y aquellas

menores a esa edad especialmente susceptibles, por tener las patologías o

comorbilidades detalladas en el ANEXO 1 de las recomendaciones de

buenas prácticas sanitarias del MSP adjuntas, o las que éste dicte en

el futuro, quedarán eximidas de tareas presenciales y, en la medida de lo

posible, se le asignarán tareas a través de la modalidad de teletrabajo, en

actividades individuales, así como en reuniones por medios electrónicos.



10. Las dependencias procurarán organizar y profundizar en la mayor

medida posible los trámites a distancia, sea vía telefónica, sitios web o

correo electrónico, dando la mayor difusión pública de esta posibilidad.



11. Se deberán extremar los cuidados manteniendo la higiene de los

lugares de trabajo, disponiendo de jabón para el lavado de manos en los

baños.



12. En las reparticiones habrá alcohol en gel para que toda persona que

tenga acceso al Organismo puede utilizarlo. Cada persona que ingresa debe

previamente frotarse las manos con alcohol en gel.



13. Las dependencias proveerán tapabocas u otros elementos de

seguridad para aquellos funcionarios cuya tarea implique un contacto con

terceros que eleve su riesgo, según las tareas que deban desempeñar.



14. Se deberá procurar la mayor ventilación natural posible en las oficinas.



15. El mantenimiento de los filtros de los aires acondicionados y de los

secamanos, si aplicara, deberá ser regular la verificación de su correcto

estado.



16. Se procurará evitar los relojes de marcación biométrica, habilitando la

marca por medio de tarjeta magnética, aplicaciones con sistema de georeferenciación, reconocimiento facial, o cualquier otro medio idóneo que no implique el contacto físico consecutivo de varios funcionarios.



17. Se deberán minimizar las reuniones presenciales, y en caso extremo

necesario, mantener la distancia recomendada de dos metros entre

personas, evitando los saludos tradicionales.



18. Deberán permanecer en el hogar bajo cuarentena aquellos

funcionarios que hayan sido diagnosticados con COVID-19 y los funcionarios con certificación médica en virtud de haber estado en contacto directo con pacientes diagnosticados con COVID-19, mientras no se le practique el test respectivo.



19. Los funcionarios que retornen a Uruguay tras haber visitado o estado

en tránsito recientemente en los países de riesgo según la lista actualizada

por el MPS y SINAE, no podrán regresar a su trabajo hasta no completar el

período de cuarentena o haber sido descartada la enfermedad. En caso que

su viaje no haya sido ordenado por la propia administración, el funcionario

mientras esté sin poder concurrir podrá solicitar licencia reglamentaria.



20. Aquellos funcionarios que presenten síntomas relacionados con

enfermedades respiratorias deberán permanecer en sus hogares y

comunicarse con su prestador de salud o, si lo hubiere, también podrá

hacerlo con el centro de medicina ocupacional de su organismo, no pudiendo concurrir al lugar de trabajo hasta su diagnóstico. Los funcionarios para los cuales se haya dispuesto la cuarentena requerirán de certificación médica.



Se considerará licencia por enfermedad el período que se encuentren en

domicilio, hasta tanto no se confirme la ausencia de enfermedad.



21. Los trabajadores contratados por empresas privadas que presten

servicios en dependencias públicas, deberán seguir las indicaciones

dispuestas por el MSP, pero le caben las mismas restricciones que las aquí

dispuestas.



22. Aquellos servicios que sean esenciales, de orden público, o todo aquel

requerido en el marco de la emergencia sanitaria nacional, estará a lo

dispuesto por su respectivo jerarca.



23. En caso de ser necesario, el Ministerio de Salud Pública y la

Administración de Servicios de Salud del Estado brindará la capacitación

adicional necesaria en la materia.

El documento tiene otro punto, que se refiere a cómo se elaboró y al acuerdo alcanzando: «El presente instructivo fue elaborado siguiendo las recomendaciones de los expertos, habiendo sido informada y estando de acuerdo, la Confederación de Funcionarios del Estado».

