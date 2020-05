El senador señaló que «no damos cátedra» y «lo que hay que hacer es responder la pregunta». «La salida en la prensa para seguir desacreditando es un error, parecería que no le cayó el chip», valoró.

El senador y exministro del Interior, Eduardo Bonomi, le respondió al actual ministro de Defensa, Javier García que le reprochó que dictase «cátedra», pero no lograse resultados en diez años.

Ayer se generó un cortocircuito entre ambos por la disposición que en la ley de urgente consideración habilitaría al Poder Ejecutivo a derribar aviones que vuelen sobre territorio uruguayo sin autorización y sin identificarse.

PUBLICIDAD

«Creo que el ministro García no comprendió que no está en la oposición, está en el gobierno y tiene que gobernar entonces algunos mecanismos que utilizaba cuando estaba en la oposición de tratar de desacreditar al que hablaba ya no corresponde; estamos en una comisión en la que establecimos como criterio de no discutir con quien viene sino de preguntar para interiorizarnos y después tener más elementos para el debate en la comisión sin los invitados», explicó.

«Cuando presentan proyectos hacemos preguntas. Muchas veces tienen un contexto. Si lo que se plantea es derribar aviones en territorio nacional, para mí el contexto es cuál es el territorio nacional y si se establee un protocolo de 8 pasos preguntar qué significan esos pasos antes de derribar un avión y los tiempos que llevan», agregó Bonomi.

El senador insistió que «cuando se hace esa pregunta» es para saber «cómo se dan esos pasos en la realidad para entenderlo porque el avión que entró al territorio está a 10 minutos de la frontera entonces se va y cómo llega el momento de derribarlo cuando el avión se va». «Yo quise saber si era correcto el razonamiento que hacía o no. No puedo admitir que en lugar de responderse la pregunta se desacredite al que hace la pregunta y al criterio», indicó.

Asimismo señaló que «no damos cátedra» y «lo que hay que hacer es responder la pregunta». «La salida en la prensa para seguir desacreditando es un error, parecería que no le cayó el chip», valoró.

Por otra parte, analizó: «Hay varios países que tienen esa medida y hay varios países que la practicaron. Perú la practicó y bajó cuatro aviones. Dos de los aviones eran al equivalente de lo que acá sería un estanciero que iba con la familia. Los mataron a todos y era un error. Los otros dos sí tenían que ver con el objetivo que cumplía. Un 50% de error no parece admisible».



«Se nos dijo que Argentina lo activa para determinadas situaciones. Las dos veces que lo activó fue para dos reuniones internacionales. También que Chile lo tiene y que lo usa cuando el otro avión agrede. Entonces quiero comprender en qué situaciones se usa», añadió.

«Que la oposición haya elegido otro gobierno quiere decir que nos eligió a nosotros para ser oposición. Podemos ser una oposición destructiva o responsable que está tratando de utilizar esa oposición para seguir construyendo una alternativa. En algún momento puede ser que esa alternativa sea la que gobierne», finalizó. / Fuente: El País / Foto: Francisco Flores