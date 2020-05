Lacalle Pou habló de las personas que tienen necesidad de salir a trabajar para «parar la olla».

El presidente Luis Lacalle Pou habló este martes en Cerro Largo de la reactivación económica en la que trabaja el gobierno para superar la crisis que generó el nuevo coronavirus Covid-19.Al respecto auguró que el desempleo aumentará aún más (fue 10.5% en febrero), así como el déficit fiscal continuará incrementándose debido al gasto extraordinario que dispuso el gobierno para enfrentar las consecuencias sociales y económicas de la epidemia.

“No solo la inflación es un dato que nos preocupa. El déficit se va a incrementar después de la pandemia. Cuando hay uruguayos que no comen, endeudados, que se les cae una empresa, hay que estar atento a ello”, dijo el mandatario en referencia a los más de 400 millones de dólares destinados a la emergencia sanitaria y sus efectos en la población.

“El desempleo en febrero estaba por encima del 10 por ciento, y va a crecer”, agregó Lacalle Pou en cuanto al efecto del coronavirus en el mercado laboral.

Consultado sobre la actividad económica, el presidente aseguró que “el país no se paró, sí tuvo un bajón muy grande”.

“El descenso en el comercio y la actividad fue enorme. Todos sabemos lo que pasa en una casa cuando están encerrados, sin laburo y cuando no pueden parar la olla. A veces es fácil decir que no trabajen, pero no, hay que estar ahí, con el que no puede hacer el peso, el que ya le pidió a los vecinos y a la familia, que está endeudado y que la tarjeta ya se le pasó devuelta”, comentó el presidente al explicar las razones por las que el gobierno decidió retomar algunas actividades, como la construcción (desde el 13 de abril), las escuelas rurales (desde el 22 de abril) y la atención en oficinas públicas (desde el 5 de mayo). / Fuente: Subrayado