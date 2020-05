El mayor nivel de rechazo al proyecto está entre los votantes del Frente Amplio (65%) y entre quienes hay más aceptación es en los que eligieron al Partido Nacional (67%).

Una de las críticas que recibió el proyecto de ley de urgente consideración por parte del Frente Amplio es que reúne demasiados temas. En una nueva encuesta de Cifra -cuyos resultados se divulgaron esta noche en Telemundo- se indagó al respecto. ¿Le parece bien o mal que el gobierno presente una ley que abarca muchos temas diferentes?, fue la pregunta. El 35% de los consultados dijo que le parece muy bien y 22% bien. El 43%, en tanto, dijo que está mal que se presente este proyecto de ley tal como está.

Si se discrimina según el voto en las elecciones nacionales del año pasado, claro está que el mayor nivel de apoyo está dentro del Partido Nacional (67%). En la misma línea, solo un 3% de esos votantes cree que está muy mal.



Por el lado contrario, donde hay más rechazo al proyecto es entre los votantes del Frente Amplio (65%). Sucede lo opuesto con el porcentaje de aceptación: solo un 4% contestó que está muy bien.

Hace dos semanas que ingresó al Parlamento para que los legisladores la discutan. Sin embargo, el proyecto está sobre la mesa desde hace meses. Por lo tanto, no debería llamar la atención que solo un 10% de los encuestados dijera no conocerla.



Luego, en relación a cuánto se está de acuerdo o no con el proyecto, solo un 13% expresó que lo apoya en su totalidad. Luego, un 25% lo hace con la mayor parte, un 22% con algunas cosas, un 11% con alguna medida puntual y un 19% con nada.



Al observar las respuestas según las elecciones de octubre de 2019, «entre los votantes del Partido Nacional, el 26% está de acuerdo con todo el proyecto, pero el resto no: un 49% está de acuerdo con la mayor parte, y otro 19% no lo está», dice el informe de la consultora.



Por otra parte, entre los votantes del Frente Amplio, el 40% no está de acuerdo con ninguna de las medidas propuestas, un 20% lo está sólo con alguna puntual, y otro 23% con algunas cosas y no con otras. Luego, un 2% está de acuerdo con la mayor parte y un 1% con todo el proyecto.

«Lo que muestra es que hay una clara mayoría que aprueba la decisión de presentar un proyecto de urgente consideración que abarque muchos temas. Eso no quiere decir que el electorado esté de acuerdo con todas las medidas que se proponen. Solo una pequeña minoría lo está, como también sólo una pequeña minoría está en contra de todo el proyecto. La mayoría está “en el medio”, de acuerdo con algunas (o varias) medidas, y en desacuerdo con otras», explica el informe. / Fuentes: El País – Telemundo 12