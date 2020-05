PIT-CNT pide prórroga por un año mientras la inflación se dispara. Un 91% de comerciantes e industriales cree que la crisis será «significativa».

Mientras muchos piensan en el llamado «día después», es decir cuando la pandemia ceda completamente, los problemas se acumulan. Y en ese sentido, la política salarial a seguir es uno de los puntos álgidos de la agenda.El presidente de la Cámara de Comercio Julio Lestido duda de que sea posible la renovación automática de los convenios colectivos, tal como pidió el PIT-CNT el pasado 1º de mayo.

El 30 de junio vencen varios convenios colectivos, y de continuar esta situación de emergencia sanitaria lo único claro es la incertidumbre. La inflación aumentó (2% en el año móvil) y superó levemente la temida barrera de los dos dígitos.

Empresarios y trabajadores están de acuerdo en un tema: no es posible sentarse a discutir nada en el Consejo de Salarios. No es el momento. En el ámbito sindical, una dificultad visible es la imposibilidad de hacer asambleas. Y en el ámbito empresarial no cierran las cuentas antes de desplegar los números.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, admiten que la idea es postergar los Consejos de Salarios. La central obrera fue más lejos: espera mantener por un año los convenios vigentes.

En la víspera, Pereira escribió en su cuenta de facebook sobre los últimos datos de inflación, y dijo que «hoy es más vigente que nunca la necesidad del control o el acuerdo de precios para evitar esta sangría en los salarios de los trabajadores, jubilados y pensionistas».

«Todos vemos cuando vamos a comprar nuestros alimentos o nuestros productos sanitarios que los remarques son permanentes y en algunos casos hirientes. Algunos productos de la canasta sanitaria llegaron a multiplicar por 10 el valor, con niveles de especulación inentendibles, una clara mercantilización de la salud», señaló el dirigente sindical.

El shock financiero, el corte de la cadena de pagos, los envíos al seguro de trabajadores y la inflación son señales de que hay que esperar un poco más para tomar decisiones.

Lestido dijo a la diaria que la postergación en la ronda de los Consejos de Salarios es lógica, aunque sostiene que es un compromiso difícil cumplir dadas las condiciones económicas del país por la crisis del coronavirus.

«Hay que estudiarlo y analizarlo en profundidad. Las empresas están muy golpeadas. Lo que nos interesa es conservar los puestos de trabajo, y estamos abiertos a escuchar todas las propuestas”, sostuvo.

Para el empresario automotriz, no es posible pensar el volver a la misma realidad anterior al 13 de marzo. “Veníamos caminando por un país y el 13 de marzo nos cambió todo”, explicó-

La cámara que representa tiene pendiente 20 convenios del grupo 10 (comercio) que vencen el 30 junio y otros 13 del grupo 19 (servicios) que vencen en diciembre.

UN VACÍO

En otros sectores del empresariado preocupa la extensión de los convenios.

Conservar las fuentes de empleo es lo fundamental, señala Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU),

Dijo que su cámara todavía no tiene una posición sobre la negociación.

Murara explicó que una de las posibilidades es citar al Consejo Superior Tripartito para llegar a un acuerdo a seis meses o un año.

Por su parte, Juan Martínez, presidente de la Cámara Uruguaya de Turismo (Camtur), señala que las conversaciones se postergarán al menos por tres meses.

En ese aspecto, agregó, quedaría un “vacío” entre el 1° de julio y la nueva fecha a fijar.

“Todavía no sabemos si mantenemos lo que traíamos o se deja en suspenso y se espera que se dé el ajuste necesario cuando cerremos los convenios”, comentó a La Diaria.

NO TODOS PODRÁN PAGAR

Martínez recordó que casi 85% del sector turismo está paralizado y hay 110.000 personas en el seguro de paro, por lo que “no habrá gran implicación de los ajustes salariales”.

Camtur pidió la exoneración del pago de varios servicios, como UTE OSE, aportes a la Dirección General Impositiva, contribución inmobiliaria, tributos municipales y patentes de coches sin chofer durante el período de emergencia sanitaria por la pandemia.

“Lo único que hemos obtenido hasta ahora fue, por parte de UTE, una financiación a partir de abril para pagar en diciembre. Habrá que analizarlo mejor porque hay destinos que lo podrán pagar, si es que están reactivados, como es la zona del este, pero hay otras zonas complicadas, como la termal, que no creo que esté en condiciones de pagar diciembre y lo que arrastre del invierno», aseguró.

En ese sentido el sector turismo solicitó asumir «algunos costos dentro del Fondo Coronavirus”, afirmó y dijo que la situación no es la misma al período anterior a marzo.

“Habrá una nueva realidad que encarar y una nueva forma de cómo ordenar los ajustes. Son cambios que hay que analizar”, dijo.

PROTOCOLO PARA LOS COMERCIOS

Esta semana, el gobierno «abrió el grifo» al comercio en busca de una reactivación. El lunes, muchos comercios de la zona centro abrieron sus puertas con controles sanitarios: tapabocas, desinfección de locales varias veces al día y restricción en el ingreso en el marco de la política de distancia personal.

Además hubo una reducción de horarios de atención generalizada -de 10 a 18- para proteger a los trabajadores y alentar a que los clientes administren mejor el tiempo dedicado a las compras.

El viernes se dará un extenso protocolo teniendo en cuenta los distintos sectores que integran el comercio.

El sector tuvo una baja del ingresos del 50% en las primeras semanas desde que estalló la crisis.

6 MESES DE RECUPERACIÒN

Lestido reconoció que se está conversando sobre la reapertura de shoppings, pero es una solución que llevará más tiempo y será distinta a la aplicada en el centro.

La opinión del empresariado ante lo que pasó y lo que se viene es muy coincidente. Una encuesta de la consultora Exante señala que nueve de cada diez encuestados (91%) entiende que los efectos serán «significativos».

El 63% cree que serán «muy significativos», mientras que el 28% indicó que serán “algo significativos”. Para el 9% restante serán “poco significativos”.

Los empresarios señalaron que si bien el impacto de la crisis “será severo”, también será “relativamente transitorio”.

El 67% de los consultados indicó que espera que los efectos negativos duren seis meses o menos. / Fuente: Subrayado