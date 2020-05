Ana Gabriela Fernández manifestó este jueves que le quisieron hacer firmar asistencia a reuniones a las que no fue.

Las expresiones de la legisladora departamental fueron efectuadas en el programa Sobremesa que se emite por Radio 41 y es conducido por el periodista Jorge Gutiérrez Pérez, quien informó el hecho en los siguientes términos:

“La edil del Frente Amplio Ana Gabriela Fernández, adelantó que no será candidata a la reelección, y dejó de manifiesto el cansancio por no poder llevar adelante cambios en el funcionamiento de la Junta por obstáculos puestos por el Partido Nacional

Reveló en el programa Sobremesa de Radio 41, que le quisieron hacer firm.ar asistencia a reuniones a las que no fue, en el marco de una práctica para justificar asistencias que permitan el cobro del reintegro de gastos a los ediles.

“Nosotros en enero vamos a las instancias que hay, pero no cobramos”, dijo. Además reveló que se negó a firmar asistencia a reuniones que no se hicieron, lo que desnuda otra situación irregular, donde ediles firmarían asistencia a reuniones a las que nunca fueron, porque no se realizaron.

Para contextualizar: los ediles cobran un reintegro de gastos que asciende a 37.000 pesos mensuales (33.000 equivalentes a los 600 litros de nafta super, 2.000 para diarios y revistas, y otros 2.000 para gastos de telefonía). Para poder cobrar ese dinero, deben asistir al menos al 50% de las reuniones de comisiones y del plenario, por ese motivo, es la necesidad de justificar asistencias.

Lo que Ana Gabriela Fernández reveló, se suma a que para que se le acredite el dinero mensual a cada edil, todos firman una declaración calcada, y falsa, donde aseguran haber recorrido 1.500 kilómetros por mes. Cabe calcular, que con 600 litros de nafta, mensualmente podrían recorrer unos 8.000 kilómetros.

Con respecto al cobro en sí del reintegro de gastos, (léase sueldo encubierto), la edil lo justificó porque según dice, si no lo cobra, “se devuelve ese dinero al ejecutivo departamental para que lo use mal” y argumentó que ese dinero queda como fondo para la actividad política partidaria.

Si la situación que denuncia públicamente la edil, fue así, es una muestra más de que el descrédito que tienen los ediles, lo generan ellos mismos. Al menos, la mayoría.” / Fuente: Periodista Jorge Gutiérrez Pérez