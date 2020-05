El actual asesor en Grandes Inversiones de la ISJ podría volver, de esa forma, al organismo del cual fue su secretario ejecutivo en la década del ’90.

En declaraciones al programa Informe Granjero de Radio Cristal de Las Piedras, el enólogo dijo que el tema no está resuelto y que el suyo no es el único nombre que se maneja para ocupar el cargo.

No obstante ello señaló que ha recibido el respaldo «muchos viticultores, enólogos y algunas gremiales» que hicieron saber al ministro de Ganadería Carlos María Uriarte, su deseo que de Zunino sea el titular del INAVI.

Hace aproximadamente 20 días, Zunino se reunió con Uriarte, ocasión en la que el secretario de Estado le transmitió que daría particular peso a la opinión de los actores del sector. «Me dijo que para él era muy importante lo que el sector dijera al respecto», comentó.

«Yo le manifesté muchos viticultores, enólogos y algunas gremiales que me habían planteado la posibilidad de volver al INAVI. Les manifesté lo que el ministro me había dicho el ministro y enviaron correos electrónicos dando su posición, en una cantidad que me sorprendió», dijo Zunino.

El otro nombre que está sobre la mesa para ocupar la presidencia del Instituto es el de Enol. Ricardo Cabrera, quien cuenta con el apoyo, entre otras entidades, del Centro de Viticultores del Uruguay.

La decisión final será del Poder Ejecutivo, la que se espera sea adoptada en el transcurso de estos días.