La legisladora del FA había dicho que le quisieron hacer firmar asistencia a reuniones que no fue a fin de permitirle percibir el reintegro de gastos.

Esta mañana, el presidente del deliberativo, Juan Martín Álvarez (PN) dijo que por un lado, buscará dialogar con Fernández personalmente para conocer en detalle los términos de la denuncia que formuló públicamente.

Por el otro, indicó que ya solicitó información a la Secretaría Administrativa del Legislativo con el fin de saber si algo como lo que expresó pudo haber sucedido.

Álvarez también informó en la Comisión de Asuntos Internos de la corporación no ingresó denuncia alguna sobre una situación como la relatada por Fernández, así como tampoco a la Mesa o a nivel de los coordinadores de bancada.

“Por eso quiero hablar personalmente con ella para saber qué fue lo que quiso decir, porque la respeto, y tal vez le haya pasado algo así. De todas formas digo que en este año que me ha tocado la Presidencia algo como lo que dijo no ocurrió. Lo descarto totalmente”.

Pero Álvarez fue más allá y aseguró que “hacer firmar a alguien por una sesión a la que no fue lo descarto de plano en todo el período y en todas las Mesa que han existido. No venir a una sesión y que alguien no haya tenido la falta, es mentira”, afirmó.

En este marco, y con respecto al reintegro de gastos, el titular del deliberativo comunal reafirmó su validez. “No hay nadie en el país que trabaje gratis”, remarcó.

No obstante ello, reconoció que el mecanismo requiere mejoras y señaló que “a mediano o largo plazo” lo que debe llevarse a cabo es una reforma constitucional que establezca el pago de un salario a los curules.