El Centro de Almaceneros Minoristas, Baristas, Autoservicistas y Afines (Cambadu), la Asociación de Supermercados, la Cámara de Comercio y Servicios, la Cámara de Industrias, la Cámara de Industria Alimenticia y gremiales de importadores y frigoríficos mantuvieron conversaciones en los últimos días con el Ministerio de Economía, que impulsa fijar el precio máximo de 84 artículos en una contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus.

Este acuerdo lo anunció el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, quien informó ayer en «Buen día» (Canal 4) que estaban desarrollando un «acuerdo voluntario de precios máximos» porque «es una preocupación» para el gobierno que encabeza Luis Lacalle Pou «no solo el remarque, sino el abuso que hay en muchos casos en productos de primera necesidad y productos de higiene».

Antonio Ameijenda, presidente de Cambadu, aseguró este viernes en declaraciones recogidas por Radio Universal: «Estamos en algunas reuniones con proveedores, y estamos viendo para poder respetar ese acuerdo que para Cambadu es bastante dificultoso por la gran variedad de negocios que interfieren sus asociados».

En ese sentido, Ameijenda señaló que su gremial está integrada por «pequeños almacenes a autoservices y negocios de cercanía», y agregó que «es amplio la cantidad de artículos y es bastante rápido la propuesta de tener una respuesta».

El titular de Cambadu adelantó también que tienen que «trabajar un poco más» sobre esta iniciativa, y adelantó que este viernes tienen otra reunión donde se irán «afinando los temas», y reiteró que no tienen «una respuesta» para dar «sin ver todo lo que podemos conseguir y cómo se pueden comportar los proveedores, que somos tomadores de precios. Si los proveedores están de acuerdo en respetar este período de tiempo nosotros vamos a respetar también. No tenemos porque trasladar precios que no nos suben».

Respecto al acuerdo, también consideró: «Todo está dependiendo que el dólar sea estable».

«Si el dólar está estable se podrá respetar el acuerdo, si el dólar varía sustancialmente nos tenemos que de vuelta reunir para ver cómo se contempla», subrayó.

Aseguró: «Las expectativas del gobierno dicen que el dólar no tiene motivo por qué subir como sucedió durante el inicio de la pandemia. Entonces si el dólar está estable se podrá respetar esos acuerdos».

El País accedió ayer a la lista de 84 productos, que incluye alimentos no perecederos y frescos, como distintos cortes de carne. cuyos precios el MEF sugiere topear.

1. Pan flauta



2. Pan porteño



3. Galleta de campaña



4. Pan empaquetado blanco



6. Bizcochos



7. Galletas malteadas



8. Galletas de salvado



9. Galletas saladas



10. Galletitas dulces



11. Alfajores



12. Pan rallado



13. Arroz



14. Harina de trigo



15. Fideos



16. Tallarines



17. Ravioles



18. Nalga



19. Vacío



20. Bola de lomo



21. Colita de cuadril



22. Peceto



23. Cuadril



24. Cadera



25. Carne picada



26. Carne picada magra



27.Asado de tira



28. Paleta



29. Aguja



30. Costilla redonda



31. Pollo entero



32. Muslos de pollo



33. Hígado



34. Milanesas de carne



preparadas para freír



35. Hamburguesas



36. Milanesas de pollo preparadas para freír



37. Jamón cocido



38. Leonesa



39. Salame



40. Frankfurters



41. Chorizo



42. Leche ultrapasteurizada entera



43. Leche con vitaminas y minerales



44. Yogur común



45. Queso rallado



46. Queso muzzarella



47. Queso colonia



48. Queso magro



49. Huevos



50. Aceite de girasol



51. Manteca



52. Azúcar



53. Dulce de leche



54. Sal común



55. Caldo en cubo



56. Té



57. Yerba



58. Cocoa



59. Agua de mesa



60. Polenta



61. Pulpa de tomate



62. Jabón en polvo



63. Detergente



64. Guantes de goma



65. Jabón de tocador



66. Pasta dental



67. Shampoo



68. Desodorante



69. Papel higiénico



70. Toallas higiénicas



71. Pañales desechables



72. Solución de hipoclorito de sodio



73. Bolsa para residuos



74. Banana



75. Boniato



76. Cebolla



77. Lechuga



78. Manzana



79. Naranja



80. Papa



81. Tomate



82. Zapallo calabacín



83. Zanahoria



84. Morrón / Fuente: El País – Radio Universal / Foto: Marcelo Bonjour