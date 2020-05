El edil por el Partido Nacional de San José y afín al movimiento “Un Solo Uruguay”, Mario Guerra, dijo que no pierde el tiempo en ir a leer los nombres que aparecen en la estructura inaugurada el 15 de mayo del 2018, acto que contó con la presencia del por aquel entonces presidente de la República, Dr. Tabaré Vázquez y de varios familiares de detenidos y detenidos desaparecidos durante la dictadura cívico-militar.

El edil del Partido Nacional, Mario Guerra fue entrevistado este lunes por el periodista Jorge Gutiérrez Pérez en el programa Sobremesa de Radio 41. En un tramo de la entrevista el diálogo se centró en el retiro de la piedra colocada por el movimiento Un Solo Uruguay en la explanada de la Intendencia de Montevideo y multa aplicada por tal infracción. La pierda, de gran porte, había sido extraída de la zona de las Sierras de Mahoma en el departamento josefino.

Edil Mario Guerra

Guerra puso en duda este lunes que no hayan existido los permisos correspondientes por lo que discrepó con la medida, y como argumento de defensa pronunció una frase que llamó la atención de muchos escuchas: “Ahí donde están los nombres de todos los que estuvieron presos en el Penal de Libertad, ahí no sé si pidieron permiso, voy a averiguar”, dijo el alusión al memorial inaugurado el 15 de mayo del año 2018 levantado en el kilómetro 52,500 de la Ruta 1, en Libertad.

La estructura es una enorme puerta abierta de concreto contenida por un gran marco, representa a las más de 1.000 personas que fueron detenidas y torturadas en el Penal de Libertad durante la última dictadura militar uruguaya.

Al ser consultado por si sabía de quiénes son los nombres y el por qué están allí, el edil que buscará la reelección respondió: “No, ni idea, ni me interesa ni me he parado a leerlos. Vaya y lea los nombres que están, yo ni pierdo el tiempo” e insistió “no sé si habrán pedido permiso a la Alcaldía de Libertad” para ejecutar la obra, “habría que preguntarle al alcalde de Libertad y al intendente”.

El hecho se da a pocos días del 20 de mayo, jornada en la que se realiza la denominada Marcha del Silencio que este año, debido a la emergencia sanitaria generada por el coronavirus COVID – 19, tendrá un cariz muy diferente al de las anteriores ediciones, pero en la que el objetivo será, una vez más, “generar presión social para que se esclarezcan las desapariciones y asesinatos impunes durante la última dictadura cívico-militar en Uruguay y en América del Sur, en el marco del Plan Cóndor”. La actividad es organizada y convocada por Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. / Fotos: Marcelo Bonjour

SOBREMESA EN VIVO: Mario Guerra – Edil Partido Nacional Posted by Radio 41 on Monday, May 11, 2020