Martinelli dijo que el Mides no cogobernará con ONG, pero tampoco con las cooperativas “ni con alguna organización social, ni centro de poder económico”. Evalúan denuncia y prometen más auditorías.

Las auditorías iniciadas por las nuevas autoridades del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) investigarán eventuales irregularidades cometidas durante la pasada administración encabezada por Marina Arismendi.

¿El objetivo? Realizar una “radiografía” de toda la secretaría de Estado y determinar responsabilidades en el manejo de lo público. Ayer, después que El País informó que se detectó un desvío millonario de fondos, el director general de Secretaría del Mides, Nicolás Martinelli, ofreció una conferencia de prensa. Allí señaló que la nueva administración no cogobernará con las ONG, pero tampoco con las cooperativas “ni con alguna organización social, ni centro de poder económico”.

En menos de una semana de pesquisas, los auditores encontraron una fuga de casi $ 10 millones por el impago de alquileres de refugios que debían efectuar las ONG, más de 28 inmuebles con escasos controles en el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis) y $ 4 millones en multas por incumplimiento de Uruguay Trabaja con el BPS.

Martinelli señaló ayer que se realizarán todos los cambios que se crean convenientes, que se rendirá cuentas a la ciudadanía y que la gestión se dotará de mayor transparencia.

“No tenemos que rendirle cuentas ni permisos a ninguna de esas organizaciones de ningún tipo para hacer los cambios pertinentes que entendamos necesarios, ese permiso y autorización nos lo dio la gente en 2019”, señaló el jerarca.

En una de las tres auditorías realizadas, el Mides detectó que entre 18 y 28 ONG no pagaron el alquiler de los locales en los que funcionan al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Mvotma), que opera de garantía en estos casos. “Esto nunca saltó antes porque los propietarios de esos inmuebles recibían los pagos de las mismas a través de la garantía de alquiler”, comentó Martinelli.

Para el jerarca, está situación “podría configurarse como de apropiación indebida”. Y explicó: “Habrá que profundizar mucho más en las auditorías y en las investigaciones y después se tomarán otro tipo de acciones llegado el caso”.

Ayer El País intentó sin éxito comunicarse con Arismendi y con la exsubsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera. Sin embargo, en su cuenta de Twitter Olivera negó la existencia de irregularidades.

Las nuevas autoridades también se encontraron con que la pasada administración dejó de pagar ente diciembre y febrero las inscripciones de obras al BPS y fue acumulando multas por inscripciones al programa socioeducativo Uruguay Trabaja, al que en la última convocatoria se anotaron más de 40.000 personas para 3.000 cupos. Hay más de $ 4 millones de deudas.

En paralelo, la nueva administración se propone “mejorar los procesos” del ministerio. Han detectado demoras en la recepción de expedientes, incluso muchos de ellos no llegan a destino. “Muchos expedientes no van quizás a las oficinas que tienen que ir, no pasan por el Departamento Jurídico, no pasan por el Departamento de Planificación en otros, no pasan por el Departamento de Recursos Humanos y eso genera un montón de inconvenientes”, dijo Martinelli.

Predios

Los auditores detectaron que en un listado de 28 predios o viviendas donados al Pronadis, a priori solo tres estaban siendo usados.



“Pequeña hectárea próxima al río Santa Lucía, utilizado actualmente para pastoreo de un intruso”. “Ocupado por poseedores precarios”. Estas fueron algunas de las situaciones con las que se encontraron los auditores. Pero hubo un inmueble que les llamó la atención: un campo de más de 420 hectáreas en Lavalleja. Se trata de un predio arrendado por el señor C. F. J. Apenas se sabe que el dinero de ese alquiler va a parar a una cuenta del Banco República.



Pero las autoridades desconocen si el monto es el que corresponde, si hubo un llamado previo para ese arrendamiento, si se entregó “a dedo”, si el dinero iba a parar a personas con discapacidad o qué. Como dice Martinelli, “es un misterio”.



La directora del Pronadis era Begoña Grau, a quien el sindicato del Mides había calificado de persona no grata. Tras sucesivas denuncias de maltratos, fue la primera funcionaria que cesó la actual administración.

Anuncian que Analizarán casos de 500 asociaciones

El director general de Secretaría del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), Nicolás Martinelli, aseguró ayer en conferencia de prensa que también se auditará el Departamento de Rendición de Cuentas de la cartera.



“En los próximos 20 días se va a unir a esto la Auditoría Interna de la Nación. Uno de los primeros lugares en donde va a intervenir va a ser el Departamento de Rendición de Cuentas, donde aproximadamente se manejan 500 asociaciones civiles”, aseguró el director general.

Van por realizar una “radiografía” para intentar “corregir” el rumbo

La semana pasada las nuevas autoridades resolvieron dotar de presupuesto a su Unidad de Auditoría Interna. Si bien había sido creada en 2013, nunca funcionó como tal. “Nunca fue dotada ni de recursos humanos ni de recursos financieros”, dijo ayer el director general de Secretaría, Nicolás Martinelli.



El jerarca aseguró: “Le dimos vida, lo dotamos de recursos humanos y de recursos financieros, y el primer objetivo que va a tener por delante es realizar una radiografía de todo el ministerio”.



La nueva administración quiere saber “a ciencia cierta dónde estamos al día de hoy”, ya que si bien esta “radiografía” brindará información sobre “cosas hacia atrás”, “también la idea es pensar hacia adelante”. En definitiva, buscan “robustecer” la transparencia, para “corregir rumbos y procesos cuando haga falta”, remató Martinelli. Indicó que las auditorías hubieran comenzado antes si no hubiera existido la pandemia.

La versión de Ana Olivera

“No hay ningún desvío de fondos (…) Las deudas de las ONG fueron informadas por nosotros a las actuales autoridades”, tuiteó ayer la exsubsecretaria de Desarrollo Social, Ana Olivera. Allí también adelantó: “Si hay denuncia penal y un juez nos convoca a declarar, no voy a acogerme a ningún fuero. ¡No permitamos que la mentira repetida nos gane!”.



u Olivera indicó que la pasada administración había realizado una primera denuncia penal a una organización y en febrero hubo una segunda denuncia. “En 2018 se creó un sistema de control de la gestión financiera, con apoyo del Ministerio de Economía, que comenzó con las ONG”, escribió.



u Respecto a los más de 28 inmuebles con escasos controles en el Pronadis, indicó: “En la página web del Mides está el listado completo de bienes del Instituto Artigas que pasaron a propiedad Mides en enero 2016. Allí está indicada la situación patrimonial de cada uno”. / Fuente: El País / Foto: Francisco Flores