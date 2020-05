«El coronavirus va a ayudar a reducir la llegada de otro tipo de enfermedades. No solo por el mate. Acá somos muy ‘besuqueros’, muy de dar la mano y de abrazarnos», dijo el vicepresidente del SMU.

El 11 de marzo, tres días antes de que se detecten los primeros cuatro casos de coronavirus en Uruguay, el Ministerio de Salud Pública (MSP) salió a marcar la cancha e insistió en las medidas de precaución correspondientes para evitar la propagación del virus.

Sin embargo una frase de Miguel Asqueta, director de Salud, dejó en alerta a todos: «El consejo de no compartir el mate debe ser genérico y para siempre, porque el mate eventualmente puede transmitir infecciones respiratorias y demás. Sé que el tema de costumbres y usos culturales a veces se contradice y nosotros mismos no somos buen ejemplo. En este caso habría que pedirle a la gente que así como no comparte tenedor, cuchara, vasos que no comparta la toalla si está en un caso sospechoso o al límite de los sospechosos. También le decimos que si se suena la nariz, tenga papel para descartarlo y ponerse alcohol en gel en las manos».

Por primera vez, desde una autoridad del gobierno, se instó a la población a cortar con la tradición que tal vez más identifique a los uruguayos.

Dos meses exactos después, las primeras imágenes de la «nueva normalidad» en Uruguay muestran no solo una ciudadanía que a grandes rasgos acota la exhortación del gobierno de usar tapabocas y mantener la distancia social, sino también la de no compartir su infusión típica.

Sin ir más lejos durante este último fin de semana en la rambla de Montevideo, se pudo observar en algunos grupos la misma cantidad de mates que personas. También, en muchos casos, se terminaron los mates compartidos en los trabajos.

¿Por qué no compartir el mate?

Gonzalo Ferreira, vicepresidente del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), analizó esta situación con El País, y dijo que esta actitud «nos va a llevar a un cambio de hábito en ese sentido hasta que se encuentre una vacuna o cambien un poco las cosas».

«No solo con el tema del mate si no con un montón de cambios de hábitos que estamos viendo. La llegada del coronavirus va a ayudar a reducir la llegada de otro tipo de enfermedades. No solo por el mate. Acá somos muy ‘besuqueros’, muy de dar la mano y de abrazarnos», agregó.

Asimismo, explicó: «Si te das cuenta que se contagia con la tos, obviamente te darás cuenta que con el mate también. Es mucho peor, es un contacto directo de una boca con la otra. Es como darle un beso a otra persona prácticamente».

El especialista dijo que en el mate se pueden pasar enfermedades en las que «sea transmisor la saliva: todo lo que es viral, las vías respiratorias, es casi seguro, y después las mismas gripes comunes».

«Ya algo bacteriano o una caries es un poco más difícil», aclaró.

Ferreira explicó que si bien el agua caliente puede reducir el riesgo de contagio, «de todas maneras cuando ponés la boca en la bombilla» ya es más que suficiente.

Además, recordó que los mates y mismo las bombillas pasan constantemente por las manos. «Algo parecido ocurre con el cigarrillo», ejemplificó.

¿Y en la pareja?

Consultado sobre si es válido también dejar de compartir el mate con la pareja de cada uno reconoció que lo implementó con su esposa, pero aclaró: «No podrías darle un beso a tu pareja si te ponés tan fino…».



«Todo tiene un límite. Hay cosas en las que uno asume el riesgo», bromeó.

¿Cómo limpiar un mate?

Ferreira señaló que al llegar al garage de su casa, y antes de entrar a la misma, rocía la superficie externa del mate y su termo con alcohol. «Hay que prestar atención dónde lo apoya uno», indicó.



Luego, recalcó que vuelve a lavar tanto el mate como la bombilla en la pileta de su casa con abundante agua caliente. / Fuente: El País