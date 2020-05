El ministro dijo que su expresión se sacó de contexto. La vicepresidenta Beatriz Argimón le había solicitado que pidiera disculpas públicas.

El ministro de Ganadería, Carlos Uriarte, fue entrevistado ayer por Daniel Castro en Todas las voces, de Canal 4. Al ser consultado por el periodista sobre el incremento del abigeato, señaló que «las cifras del abigeato son casi similares a los femicidios».

Sus declaraciones fueron muy criticadas por integrantes de la oposición y también del Gobierno.» Sería importante que el señor ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, pidiera disculpas frente a estos dichos en tiempos de emergencia ante los femicidios», manifestó Beatriz Argimón.

«Esta frase en boca de un ministro es gravísimo. Las vacas, la sequía y las mujeres asesinadas al mismo nivel», criticó la exministra Liliam Kechichian.

Esta mañana, Uriarte fue consultado al respecto por el programa Así nos va, en Carve. «Amanecí con sorpresa, jamás fue mi intención que dichas palabras tuvieran el contexto que han tomado. Cualquiera que escuche la grabación podrá apreciarlo», manifestó.

«Cuando nos preguntan, hicimos la mención en cuanto al número de caso, en el sentido de que han crecido. En el interior el abigeato ha recrudecido, pero jamás fue mi intención valorar ambos delitos de la misma manera. Son absolutamente incomparables y soy una persona muy sensible respecto a los femicidios«, dijo el ministro.

«Si alguien se sintió ofendido por mis palabras le pido disculpas con el corazón. Simplemente me quise referir al número de casos. Eso fue sacado de contexto. Me preocupa mucho más el femicidio, pero la pregunta no estuvo referida a eso», comentó.

«Si fueron interpretadas de esa manera, obviamente me equivoqué en la expresión. Jamás fue mi intención ofender a las personas que se preocupan, porque estoy entre las personas que se preocupan», concluyó el ministro, que señaló que pensaba llamar a Argimón para explicarle esto mismo. / Foto de archivo