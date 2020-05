Consultado sobre un informe del Instituto de Economía que asegura que podrían ser más de 100.000 los que cayeron en la pobreza en la pandemia, respondió: «No puede llamar la atención ese número».

Isaac Alfie, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y líder del equipo de expertos que fijó el gobierno para ir hacia la «nueva normalidad» tras la llegada del coronavirus, se refirió este miércoles a la población más vulnerable y afectada durante la emergencia sanitaria.

En diálogo con «Todo pasa» (radio Océano), Alfie fue consultado sobre el informe del Instituto de Economía, que se difundió la semana pasada, que concluye que unas 100.000 personas cayeron por debajo de la línea de la pobreza en abril y que dicha cifra, que implica un 35% de la pobreza, es similar al crecimiento que hubo de la pobreza en 2002.

«La verdad no sé cuál es la sorpresa. En realidad cuando usted miraba las cifras del Uruguay se decía que la pobreza era determinado porcentaje, pero cuando pasó lo que pasó y en 15 días tuvo que asistir a 820.000 personas y ve que tiene que asistir casi a la cuarta parte de la población, quiere decir que había una precariedad muy grande en lo que se dice que no son pobres», señaló.

«Es una no pobreza estadística, pero pobreza al fin. Y por un pelito no es pobreza», agregó.



Asimismo insistió en que «quiere decir que hay tanta gente al borde que cualquier cosa los tira para la pobreza».

«No puede llamar la atención ese número. Es más: hasta podría ser mayor», recalcó.



Alfie dijo que «esa población pobre no apareció el 13 de marzo» cuando se decretó la emergencia sanitaria si no que «esa población pobre estaba de antes».



«Estaba claro que cualquier problema que pudiera tener la economía lo que hacía era poner bajo la línea de la pobreza una cantidad de gente que no estaba. No me asombra, debe estar correcto ese número», finalizó. / Fuente: El País