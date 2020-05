El delito que se les imputó fue «la retribución o promesa de retribución a personas adolescentes de mantener sexo o cualquier otro acto erótico que hicieran las adolescentes».

Un exjuez, un diputado suplente del Partido Colorado y tres personas más fueron formalizadas este miércoles tras ser detenidos por explotación sexual de menores, informó radio Sarandí y confirmó El País.

«Se formalizó a cinco personas por Ley 17.815 artículo 4, por la retribución o promesa de retribución a personas adolescentes de mantener sexo o cualquier otro acto erótico que hicieran las adolescentes», indicó la fiscal del caso Darviña Viera en rueda de prensa.

La fiscal indicó que se entendió que no era necesario pedir prisión preventiva y que, en cambio, se solicitaron medidas de no acercamiento y de no comunicación por ningún medio, así como la obligación de fijar domicilio.



El sector Ciudadanos informó que el diputado suplente es Nicolás Ortiz. Ortiz, según el perfil en Ciudadanos también es docente de física desde 2001.



Viera aseguró que la investigación se inició luego de recibir una denuncia en Maldonado. «Al poco tiempo se incautaron los celulares de las adolescentes y de ahí surgieron una cantidad de datos que la Fiscalía empezó investigar junto con Interpol», indicó.



La fiscal agregó que las personas involucradas se contactaban con las adolescentes a través de una página web y explicó que la investigación todavía no finalizó. «Puede llegar a haber más personas implicadas», dijo.

La formalización de los acusados, entre los que también están un abogado y un docente de Derecho, tuvo lugar en la tarde de este miércoles en el juzgado Juan Carlos Gómez.

La investigación gira en torno al abuso sexual de una adolescente de 17 años. Una amiga de esa adolescente apareció muerta en el arroyo Solís y en la incautación de su celular aparecieron mensajes que hicieron que el caso salga a la luz, supo El País. Al respecto, Viera indicó que la muerte de la joven fue uno de los casos que se comenzó a investigar, pero «no necesariamente tuvo que ver con eso». / Fuente: El País / Foto: Francisco Flores