El país actúa «como si fuera una isla» pero el estado durará mientras esté el «comportamiento solidario de los uruguayos», dijo Daniel Salinas.

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo que no se puede «caer en la falsa sensación de que todo está bien» con respecto a la presencia del COVID-19 en el país. A su vez, cree que hay que estar «en guardia». Las declaraciones fueron en una entrevista a La Mañana publicada este miércoles.

Sobre el comportamiento de los uruguayos frente a la pandemia, expresó: «Estuvo a la altura de la circunstancia en cumplir, hasta cierto punto, es verdad, porque como todo al principio cumplió estrictamente, después cumplió de lunes a viernes porque no iba al trabajo, pero sábado y domingo aire libre y carne gorda».



Asimismo, comentó que el país «se comporta como si fuera una isla». Sin embargo, el estado durará mientras esté el «comportamiento solidario de los uruguayos». En la misma línea, señaló que «no se pueden aflojar las medidas abruptamente, solo en forma gradual, pero no en la forma de un libre albedrío total. Por lo menos hasta tanto no se logre superar el invierno como mínimo y deseando que surja una vacuna para el coronavirus o un medicamento específico como sucedió con el H1N1″.



El ministro también expresó que las medidas que tomó el gobierno hicieron «que Uruguay esté en los mejores niveles del mundo en cuanto a respuesta a la pandemia». «El balance es positivo en el sentido de haber logrado mantener dentro de límites razonables a la epidemia», agregó.



En relación al modelo de gestión que se llevó adelante en Uruguay, opinó que es «único». Entre las razones que brindó está el desarrollo de un test propio pese a los impedimentos. «Creo que se ha mostrado un despertar nacional de soluciones con los medios disponibles y con el intelecto propio de los uruguayos», agregó.



Por otra parte, consultado sobre si Uruguay sigue la gestión sanitaria de los países vecinos respondió: «Sí, por supuesto». El ministro cree que Argentina y Paraguay hacen «un manejo bastante adecuado de la crisis sanitaria».



Luego, en el caso de Brasil, opinó que hay «una disonancia» entre la política central y los gobiernos de cada estado. «Entonces Río Grande del Sur ha sido un estado que ha tomado bastantes medidas, pero claro, ya está en etapa de reapertura y entonces nos genera preocupación sobre todo en la frontera seca con Chuy, Rivera-Livramento, Aceguá y Artigas-Cuareim», dijo.



Por último, sobre la situación pospandemia contestó que no se puede «aventurar un pronóstico en esto». Sin embargo, si lo mantienen «a raya» hay muchos temas de los que ocuparse. / Fuente: El País / Foto: Leonardo Mainé