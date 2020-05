Mauricio Viera dijo que debe usarse el “sentido común” y buscar mecanismos de flexibilización de algunas leyes.

“No es lo mismo circular Raigón, en Rodríguez o en San José que en Montevideo” dijo Viera, cuyo nombre fue propuesto al gobierno por el Partido Colorado para ser uno de los tres directores de la Unidad Nacional de Seguridad Vial.

El también ex candidato a la Cámara de Diputados por Ciudadanos, valoró positivamente que dentro de ese organismo haya alguien del interior del país.

Es que, a su entender, hasta el momento las políticas de Tránsito han sido pensadas desde la óptica de Montevideo y el Área Metropolitana, dejando de lado al interior y su “idiosincrasia”.

Tras aclarar que no busca que haya “dos normativas, una para acá y otra para Montevideo”, Viera señaló sin embargo que, en su opinión, debe buscarse la forma de las que las leyes vigentes puedan adaptarse a las características de las distintas regiones del país, departamentos o localidades.

“Hay intendentes que trasladan la voz de sus ciudadanos que dicen no al casco en determinadas circunstancias. Yo no estoy diciendo no al casco, o al chaleco, pero adaptémoslos a la idiosincrasia del vecino que, por ejemplo, va hasta el comercio cercano. Hay que usarlos porque está en las normativas y en las leyes, pero escuchando las voces del interior (tal vez) podamos mejorar algo, porque no es lo mismo circular en Raigón, en Rodríguez o en San José que en Montevideo”, apuntó.

Consultado sobre si su idea es flexibilizar las disposiciones vigentes, consideró que “por lo menos es un tema que es para poner sobre la mesa. Me parece de sentido común más que de legalidad. Creo que hay mucho que hacer”, afirmó.

En otro orden, Viera consideró que el organismo debe aumentar su respaldo a las Intendencias para que puedan llevar adelante sus tareas de fiscalización con mayor efectividad.

Por otra parte, entendió fundamental que se profundicen las acciones educativas relacionadas con el tránsito y la seguridad vial todos los niveles de la enseñanza formal.