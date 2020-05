El profesor de informática, Flavio Danesse, creó un robot con forma humana capaz de mover los ojos y los párpados con el objetivo de entusiasmar a sus alumnos.

Hay docentes que van un poco más allá que simplemente dar clases a sus alumnos. Estos se animan a innovar e investigar para despertar la curiosidad en ellos. Un ejemplo de esos profesores es Flavio Danesse, profesor de informática del liceo de la ciudad de Rodríguez, quien además da talleres de programación y robótica a sus alumnos.

Danesse es autodidacta, según confiesa. Aprendió a programar en internet y lo de la robótica surgió “jugando” para interesar a sus alumnos en estos temas. “Tengo un grupo de gurises que aprenden programación en el liceo. A quienes les interesa programar les enseño, al igual que con la robótica, si se cuelgan conmigo”, explicó el docente.

Su exploración en el mundo de los androides comenzó hace alrededor de un año, con ese grupo de adolescentes interesados en la programación: “Pensamos en hacer algo de robótica y la idea era que cada uno tuviera su proyecto”, detalló.

Así y, en paralelo, Danesse puso manos a la obra para crear un proyecto propio que sirviera de inspiración y desafío para los jóvenes de su curso. Su apuesta fue ambiciosa: inspirado en los robots que se están construyendo en distintas partes del mundo, se propuso crear un androide.

“Mi idea era llevar un proyecto difícil para que ellos vean que no todo es inmediato, como siempre quieren. Este tipo de proyectos lleva tiempo y esfuerzo para realizarse”, indicó. Y agregó que, además, quería entusiasmarlos a crear sus propios proyectos.

ROBOT LICEAL. A diferencia de los robots comunes, los androides se parecen más a los humanos, ya que es antropomorfo –imita la apariencia humana– y emula aspectos de la conducta de forma independiente.

“En base a algunos videos se me ocurrió trabajar en un robot como lo estaban haciendo en otros lugares”, aseguró, pero la realidad es que no encontró un camino sencillo: muchos materiales no se vendían en Uruguay o se conseguían a un precio altísimo y no contaba con una impresora 3D para hacer diseño de precisión. Sin embargo, internet se convirtió en su aliado y, de a poco, fue encontrando las piezas necesarias para su proyecto.

Paso a paso, Flavio compartía con sus alumnos el avance del diseño: “Vas aprendiendo sobre la marcha. Al no tener impresora 3D, por ejemplo, las partes internas las tuve que hacer todas a mano. Aprendí a usar resina, acrílico, tuve que comprar herramientas o materiales que en Uruguay no se comercializan”, explicó.

Para darle a la androide un aspecto más real, Flavio tomó una impresión de Lorena, la adscripta del liceo de Rodríguez, con yeso y luego hizo la piel con silicona líquida. Se encargó de hacerla lo más real posible con pestañas postizas o poniéndole cejas pelo por pelo.

“Nuestra idea era armarla, sin decir mucho y cuando estuviera pronto ponerla a funcionar en la entrada liceo”, confesó.

Esa diversión que Danesse imprime en sus clases de robótica es lo que lo ha llevado a ir a más y dar aliento a que los liceales se animen a seguir sus pasos.

“Todo ese proceso yo se los voy contando a los gurises, ellos van viendo cómo se hace y ahí surgen las preguntas y ahí es cuando algunos se entusiasman y empieza a ser su proyecto”, destacó Danesse.

UN PASO MÁS. La androide ya es una realidad, abre los ojos y se mueve. Sin embargo, el docente quiere ir más allá y se propone comprar o conseguir una impresora 3D para lograr una versión mejorada de su proyecto.

“Hay piezas que necesitan precisión para lograr un mejor resultado y por eso queremos conseguir una impresora 3D”, destacó. Si bien el Plan Ceibal puede proporcionar una, asegura que los permisos para usarla son muy tediosos y busca apoyo por fuera de la organización.

Según explicó Danesse, la robot está construida con seis motores y dos leds, controlados por un microcontrolador arduino.

Maquillaje, pestañas postizas y cejas pegadas pelo por pelo ayudan a la apariencia real de la androide que construyó el docente. La primera versión de LorenaAI mueve los ojos y los párpados. Los ojos fueron construidos con pelotas de ping pong y leds en las pupilas.

«La segunda versión, utilizará un micro ordenador raspberry pi y diversos sensores que posibilitará que el robot reconozca la presencia de personas, gestos de las manos, hablará y reconocerá algunas palabras de quien le hable, además moverá la boca y realizará expresiones de la cara como reírse, ponerse triste, enojada, etc… Ya compramos los sensores en China, pero todavía no han llegado debido al cierre de las fronteras», contó el docente. / Fuente: El País