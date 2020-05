Según un experto, este evento no será posible, y menos en esta fecha. Al parecer, esta creencia comenzó con un tweet emitido por BBC Radio Tees sin verificar.

Muchos usuarios de internet y medios de comunicación están señalando en el calendario el próximo 16 de mayo, fecha en la que una posición muy específica de Venus, Júpiter y la Luna creciente formarán una ‘carita sonriente’. ¿Qué hay de cierto en esta afirmación?

Hemos contactado con el astrónomo Óscar Martín, astrónomo, presidente de la Asociación de Astronomía Startrials: «Este año no, y menos en esa fecha», asegura. El motivo es que no será posible una conjunción entre Venus y Júpiter. «En la noche del 16 de mayo, Júpiter será visible en torno a las 2:00 a.m. y a esa hora ya no se ve Venus, que se sale al atardecer».

Como publica Aficionados a la Geografía, no es cierto que dicha formación pueda darse. Tanto Venus como Júpiter se encontrarán separados en el cielo, sin conjunción. Como mucho, el día 12 de mayo habrá una conjunción entre Júpiter, Saturno y La Luna; y, según esta asociación, «no formará una carita feliz en absoluto».

Óscar Martín confirma esta predicción: «Esto sí parece más posible. Del 12 al 13 van a estar cerca Júpiter Saturno y la Luna, y serán visibles cerca especialmente desde América del Sur; pero no parece posible que vayan a formar algún tipo de forma reconocible», reconoce.

No habrá carita feliz, al menos, este año

Según la opinión de los expertos, no parece posible que los planetas puedan formar algo parecido a una carita sonriente, al menos, en la fecha viralizada en las redes sociales. Sin embargo, este curioso fenómeno sí ha tenido lugar con anterioridad. El 5 de diciembre del año 2008 Mike Salway tomó la fotografía que ilustra este artículo en Brisbane Water, en la costa central de Nueva Gales del Sur, Australia; y fue publicada por la NASA.

Según Óscar Martín, la difusión de este tipo de información falsa ocurre cada año: «El fenómeno de la carita feliz ocurre de vez en cuanto, y se suele utilizar el mismo reclamo de un año para otro».

Al parecer, todo comenzó con un tweet emitido por BBC Radio Tees sin verificar.