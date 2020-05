«Los 60 millones de dólares anunciados hoy, ya habían sido anunciados el 7 de noviembre de 2017”, dijo el exdirector de la OPP Álvaro García.

Dirigentes del Frente Amplio salieron este viernes a criticar los anuncios del presidente Luis Lacalle Pou en relación a la instalación de la segunda planta de la empresa finlandesa UPM en Uruguay.

Hoy en conferencia de prensa el mandatario aseguró que se había alcanzado un nuevo acuerdo con la compañía que supondría “ahorros” para Uruguay.

«Estamos hablando de un ahorro en el entorno de US$ 60 millones en lo que hace a la infraestructura vial y en el entorno de los US$ 68 millones en lo que hace a la infraestructura eléctrica y en el entorno de US$ 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra energía eléctrica establecida en el acuerdo anterior con UPM», dijo el presidente. «Hasta allí es recursos que va a invertir UPM y que debió haber invertido el gobierno y hasta allí el ahorro de compra en energía eléctrica», agregó.



Sin embargo, jerarcas del pasado gobierno rechazaron lo planteado por Lacalle Pou.



El anterior subsecretario de Economía, Pablo Ferreri, escribió en su cuenta de Twitter: “En vez de anunciar como nuevas obras viales q ya estaban acordadas, el Presidente debería simplemente reconocer q es un buen acuerdo para Uruguay. Esta inversión es buena para el país, no hay que darle mucha vuelta ni vestirse con ropa ajena”.

En tanto, el anterior director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, manifestó en la misma red social: “UPM: los 60 millones de dólares anunciados hoy, ya habían sido anunciados el 7 de noviembre de 2017”. García adjuntó una nota del portal de Presidencia de esa fecha titulada “Negociación con UPM contribuirá con US$ 60 millones en la mejora para la infraestructura vial”.

Por otra parte, la senadora y candidata a la Intendencia de Montevideo (IMM) Carolina Cosse expresó en rueda de prensa: «Me producen extrañeza estas afirmaciones porque, además, leí con atención el comunicado de UPM que no habla de inversiones nuevas sino que de acelerar un proceso», que el marco de la inversión se mantiene incambiado y que todo lo que está en el contrato «se va a cumplir y nada más».



En la misma línea, la frenteamplista comentó que lo que se nombra en la carta de UPM ya estaba en el contrato. «Lo único que vi» en el documento es que «acelerará el proceso. Pero, en términos de novedades no veo ninguna».



Consultada sobre por qué cree que el presidente brindó una conferencia respondió: «La verdad que no lo sé. Estoy constatando lo que son los hechos».

Cabildo Abierto impulsará un llamado a sala a los ministros de Industria, Transporte, Economía y Vivienda por el contrato de UPM, algo que se conoció ayer. Cuando se le preguntó a Cosse sobre su opinión al respecto, contestó: «Creo que son líos de la coalición».

El actual senador y expresidente del Banco Central, Mario Bergara, también se manifestó acerca de este tema y escribió que parte de los ahorros mencionados por el presidente Lacalle Pou «no son tales, porque ya estaba previsto en el acuerdo original que iban a ser de cargo de UPM».

A su vez, exprsó que «parece mentira que se haga una conferencia de prensa a tan alto nivel para anunciar cosas que no son, con la clara intencionalidad de vestirse con ropaje ajeno y de denigrar la negociación hecha por el gobierno anterior».

UPM, por su parte, emitió un comunicado hoy para anunciar el nuevo memorando de entendimiento pero con el matiz de que los US$ 60 millones de inversión previstos para infraestructura se «adelantarán» de lo ya acordado. / Fuente: El País / Foto: Fernando Ponzetto