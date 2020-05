Enrique Chalar, integrante de Crysol, organización que nuclea a ex presos políticos, respondió al edil de PN, quien puso en duda la existencia de permisos para levantar el Espacio Memorial del Penal de Libertad.

En el programa Pipí Cucú de CX 30, que conduce Clara Gutiérrez, Chalar lamentó las expresiones del curul y contrapuso su actitud a las del ex intendente José Luis Falero y el alcalde de Libertad, Sergio Valverde.

“El ex intendente Falero, en oportunidad de la inauguración, fue invitado, concurrió y estuvo en primera fila. El alcalde de Libertad, Sergio Valverde, también fue invitado y concurrió. Y no solamente fue invitado sino que también colaboró en algunos aspectos relacionados con la logística necesaria para la inauguración. Se ve que el edil no quiere reconocer cosas que sí reconocen correligionarios suyos”, observó.

“Este edil debería interiorizarse, dentro de su propio partido, para poder aclarar las dudas que dice que tiene” señaló Chalar, quien también invitó a Guerra a hacer las consultas pertinentes en el Ministerio de Transporte, organismo que cedió el terreno en el que se encuentra en monumento para su construcción.

Para el integrante de Crysol, Guerra “forma parte de un grupo minúsculo de la ciudadanía” que “lamentablemente existe” y consideró que “tiene una venda en los ojos” al decir que no sabe ni le interesa los nombre de las personas que el Memorial recuerda.

“O no quiere conocer la historia del país. Es triste porque con esa mirada hechos como aquellos pueden volver a repetirse”, alertó.

El Espacio Memorial del Penal de Libertad se encuentra construido en un terreno propiedad del Ministerio de Transporte, que la cartera cedió con ese fin, Por otra parte, se encuentra amparado en al Ley 19.641 que promueve la creación de sitos de memoria para recordar a quienes fueron víctimas del terrorismo de Estado durante la última dictadura