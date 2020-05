El gobierno firmó un memorando de entendimiento sobre temas pendientes relacionados al proyecto de la instalación de una segunda planta de celulosa.

UPM y el gobierno firmaron un memorando de entendimiento sobre temas pendientes relacionados al proyecto de la instalación de una segunda planta de celulosa en las cercanía de Paso de los Toros. El acuerdo acelera la inversión en ruta y mantiene lo acordado con la administración anterior.

El nuevo memorando prevé que UPM acelere el financiamiento de US$ 60 millones para el desarrollo de infraestructura vial en el área del Litoral y el centro de Uruguay.

Asimismo en la red eléctrica se acordó que UPM invertirá US$ 68 millones en refuerzo de la red eléctrica «permitiendo a UPM utilizar y vender completamente la energía excedente de la planta Paso de los Toros en línea con los planes de proyecto especificados y una mayor energía rendimiento de eficiencia del molino», dijo la empresa.

«UPM y el Gobierno de Uruguay reconocen la importancia crítica de garantizar la implementación del proyecto y obtener sus beneficios para la economía uruguaya. Ambas partes están totalmente comprometidas e implementan el acuerdo de inversión existente firmado entre UPM y el anterior Gobierno de Uruguay en noviembre de 2017″, dice el comunicado publicado por la empresa.

Los detalles del acuerdo entrarán en vigencia en los próximos meses cuando se firmen los contratos. Con este paso ya no quedan puntos por resolver del acuerdo sino el monitoreo de la marcha de la inversión.

UPM prevé invertir US$ 3.000 millones en la construcción de una planta de celulosa de eucalipto de 2,1 millones de toneladas cerca del Paso de los Toros así como una terminal de celulosa en el puerto de Montevideo y otras instalaciones.

«Con la finalización de estos elementos pendientes, ambas partes confirman su compromiso de implementar el proyecto tal como se acordó, incluso en las circunstancias inesperadas que prevalecen bajo COVID-19″, dijo Petri Hakanen , Vicepresidente Senior, proyecto de desarrollo de Uruguay, UPM.

UPM también sostiene que «planea invertir en un nuevo vivero en la parte central de Uruguay». El vivero de eucaliptos sería el tercero y «mejoraría aún más el crecimiento de la plantación y el suministro competitivo de madera. La inversión prevista se estima en aproximadamente USD 25 millones y crea más de 120 nuevos empleos permanentes».

Por otra parte la empresa señaló que firmó un acuerdo de largo plazo con la corporación Kemira para la expansión en el sitio de la fábrica Fray Bentos para que pueda abastecer tanto a la planta ubicada en ese lugar como a la nueva planta Paso de los Toros.

Actualmente en Paso de los Toros se finalizaron los trabajos de cercado mientras se realizan movimientos de tierra, obras viales y obras civiles. Asimismo en el puerto de Montevideo se completó el dragado y relleno del área donde se ubicará la terminal y se comenzó la construcción del muelle.

LA INVERSIÓN «ES BUENA». «Como nos gusta cumplir con los compromisos asumidos hoy hemos llegado a un acuerdo y nos pareció oportuno contárselos», indicó en conferencia de prensa el presidente Luis Lacalle Pou. «Es un acuerdo que estuvo antecedido por muchas reuniones», aseguró.

Lacalle Pou dijo que el acuerdo supone un «ahorro que será específicamente en infraestructura vial y en infraestructura eléctrica. También hay un ahorro en lo que hace a la compra de energía que el Uruguay comprometió en el acuerdo», expresó.

«Estamos hablando de un ahorro en el entorno de US$ 60 millones en lo que hace a la infraestructura vial y en el entorno de los US$ 68 millones en lo que hace a la infraestructura eléctrica y en el entorno de US$ 7 millones anuales durante 20 años en el ahorro de compra energía eléctrica establecida en el acuerdo anterior con UPM». «Hasta allí es recursos que va a invertir UPM y que debió haber invertido el gobierno y hasta allí el ahorro de compra en energía eléctrica», aseguró.

El presidente indicó por otra parte que el nuevo acuerdo supone «la ampliación de una planta de insumos en Fray Bentos y la construcción de un vivero en la zona de Sarandí del Yi. Estas dos inversiones suman aproximadamente US$ 55 millones».

«Concluyendo, cumplimos con nuestra palabra, hay satisfacción de un acuerdo positivo de ambas partes y creemos que el camino elegido por el gobierno en momentos de incertidumbre, en momentos de pandemia que por supuesto tuvo que ver mucho a la posibilidad de este nuevo acuerdo y esto da certidumbre y da la tranquilidad a aquellos que quieren venir a invertir al país a generar trabajo y hay un ahorro económico», expresó el mandatario.

El presidente aseguró que lo que motivó este nuevo acuerdo fue ser «justo para con el interés nacional». «Estamos satisfechos, estamos tranquilos de haber hecho lo posible», indicó. Además indicó que la empresa no recibirá nada puntual a cambio por las modificaciones realizadas.

Pese a las críticas que había realizado en campaña sobre el acuerdo alcanzado, Lacalle dijo hoy: «Me atrevo a decir que la inversión es buena y que si nos sentamos en una mesa a firmar otro acuerdo es porque creíamos que debíamos hacerlo en base a algunas condiciones sobre las cuales hablamos en campaña electoral y por suerte hoy podemos decir que cumplimos con el compromiso». / El País