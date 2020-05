Una de las personas involucradas en el hecho habría dado un testimonio equivocado al personal policial actuante, producto de sus nervios.

Las autoridades indicaron que “no se ha recibido ninguna denuncia de secuestro o rapto hasta este momento”

Poco antes de las 13:30, el Jefe de Policía, Com. May. Orestes Leles Da Silva dio a conocer un nuevo comunicado vía WhatsApp, con detalles de lo ocurrido:

“Ampliando lo publicado anteriormente referente a un supuesto secuestro, rapto o similar. Próximo a las 06:45 se recibe una llamada al 911, dónde se informaba que en la zona de AFE, de SJM, 4 o 5 masculinos que viajaban en un auto color oscuro, pequeño tipo ByD, abrían descendido y pretendieron subir a una persona femenina, logrando está safar, y esa misma persona vio que a una cuadra aproximadamente, esos masculinos habrían abordado otra chica, la habían subido al auto y se habrían retirado del lugar. De inmediato CCUD, dispuso personal al lugar, así como dispositivo de búsqueda, y alerta a todas las dependencias y Jefaturas linderas, asumió el procedimiento el Área de Investigaciones de DT1, quien dispuso y comenzó a desarrollas diferentes actividades, no encontrándose situaciones que confirmarán la existencia de el o los supuestos delitos, luego de un importante esfuerzo se logró ubicar a la mujer, mayor de edad que en principio habría sido abordada x los desconocidos, y según su declaración a los investigadores próximo a la hora de referencia cuando ella se dirigía a la parada de ómnibus para ir a trabajar, se acercó un vehículo pequeño, oscuro, con dos ocupantes, quienes sin descender le dijeron algunas cosas, tipo piropos, pero ella cruzo la calle y estos continuaron su marcha, en esa instancia se acercó a otra señora que estaba en la vereda, y vieron que aproximadamente a una cuadra, había parado en la esquina un auto oscuro, no pudiendo saber si era el mismo que describo, éste estaba con una puerta abierta, y logro ver qué en la vereda había una chica que gritaba como discutiendo con alguien en el auto, luego se subió, y el rodado se retiró del lugar, agregando que posiblemente x los nervios que tenía, cuando llegó un patrullero se confundió y dió la primera versión. Es de destacar que no se ha recibido ninguna denuncia de secuestro o rapto hasta este momento. Se continúa trabajando a los efectos de aclarar definitivamente el mal entendido”.