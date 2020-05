Docentes y funcionarios con tapabocas, mucha limpieza y distancia de dos metros en el aula son algunas de las pautas del protocolo

“El miércoles que viene, si hay algún anuncio para hacer, se hará ahí. La idea es seguir con Primaria, no avanzar todavía con Educación Media”, dijo este jueves el presidente Luis Lacalle Pou durante una rueda de prensa en Nuevo Berlín (Río Negro).

Mientras en el interior el mandatario se dirigía a la prensa, el presidente de la ANEP, Robert Silva, encabezaba en Montevideo una reunión ampliada del Codicen.

Silva no estaba al tanto de que Lacalle Pou fuera a hacer ese anuncio, según contaron a El Observador participantes en el encuentro, si bien el regreso a clases presenciales en Primaria era algo que se venía manejando desde hace varios días.

En la tarde de este jueves Silva encabezó otra reunión, esta vez una bipartita con la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay (CSEU).

En ese encuentro fue consultado específicamente por los dichos de Lacalle Pou y, según dijeron algunos de los presentes en la reunión, respondió: “Lo que haya dicho el presidente de la República no nos obliga en el marco de la autonomía del Codicen”.

No obstante, los sindicatos y las autoridades tienen previsto firmar el protocolo sanitario el próximo martes, un día antes de que el presidente haga los anuncios sobre Primaria.

Según informó este jueves El País y confirmó El Observador, el protocolo acordado establece hacer un especial hincapié en la higiene, el uso de tapabocas en docentes y funcionarios, así como un reintegro paulatino con una menor carga horaria y frecuencia semanal.

Está previsto que algunos niveles retomen las clases lunes y martes, que el miércoles se deje para la limpieza, y que el resto de los días asistan otros alumnos.

Tal como está planteado el escenario, las clases se retomarán desde primero a sexto de escuela en todo el país, tanto en centros públicos como privados.

“El protocolo lo trabajamos conjuntamente con Codicen y el Ministerio de Salud Pública”, explicó la presidenta de FUM-TEP, Elbia Pereira. La dirigente sindical también afirmó que, a diferencia del protocolo para las escuelas rurales, el nuevo acuerdo propone una distancia mínima de 2 metros en el aula.

Los niños no comerán en las escuelas, por lo que seguirá funcionando el sistema de entrega de viandas de Primaria, que alcanzó los 60 mil pedidos.

En la reunión de este jueves FUM-TEP planteó la necesidad de que los niños de Educación Inicial (3, 4 y 5 años) y Especial sean los últimos en retomar las clases, debido a una cuestión “lógica” que tiene que ver con la dificultad para garantizar el distanciamiento físico, señaló Pereira. Según contó, las autoridades recogieron el planteo y se comprometieron a estudiarlo.

La secretaria general del gremio afirmó que “en la mayoría de los puntos del protocolo” hay acuerdo entre las partes, por lo que estimó que no habrá “dificultades” para firmarlo el próximo martes.

Al igual que sucedió con las escuelas rurales, aquellos mayores de 60 o 65 años (resta afinar a partir de qué edad), las docentes embarazadas y los pacientes de enfermedades crónicas o inmunodepresoras no estarán obligados a retomar las clases presenciales.

Impacto pedagógico

El consejero de Primaria, Pablo Caggiani, explicó a El Observador que este jueves los distintos consejos de la ANEP hicieron una puesta a punto sobre el impacto pedagógico de la suspensión de clases.

Hasta el momento los únicos niños que retomaron las actividades presenciales son los que asisten a las 820 escuelas rurales de todo el país (a excepción de Canelones), mientras que todo el resto del alumnado está bajo educación a distancia desde el pasado 14 de marzo, un día después de que se confirmaran los cuatro primeros casos de coronavirus en el país.

«Retomar la presencialidad tiene una relación directa con la necesidad de mitigar todo lo que se pueda la brecha educativa», señaló Caggiani. Es que los datos semanales del Plan Ceibal muestran que la mitad de los alumnos de Primaria no se conectan a las plataformas virtuales, entre las que se incluyen dos de matemáticas, la biblioteca y CREA, de uso más extendido.

Los datos muestran que los niños de contextos más vulnerables son los que menos están ingresando a las plataformas, por lo que se prevé que la pandemia agrave la brecha educativa según el nivel socio económico.

El último informe de Ceibal, entregado este martes y correspondientes a la semana del 2 al 8 de mayo, muestra que de 343.499 estudiantes de Primaria, 166.069 (48%) no ingresaron a ninguna plataforma y 177.380 (52%) sí lo hicieron. Ingresar a la plataforma no necesariamente indica que los alumnos completen las actividades o pasen determinado tiempo logueados, ya que esa información no está recogida en estas estadísticas.

Si bien hay otros métodos de educación a distancia (que no tienen que ver con las plataformas de Ceibal), las diferencias en los porcentajes de conexión preocupan a las autoridades.

Vacaciones de invierno

Si bien varios integrantes del Poder Ejecutivo, empezando por el presidente Luis Lacalle Pou, manejaron la posibilidad de acortar las vacaciones que quedan para lo que resta del año lectivo, la postura de Robert Silva es mantener la semana de descanso que tienen los alumnos de la educación pública en invierno. Según manifestó el presidente de la ANEP en las reuniones que encabezó este jueves, esas vacaciones se fijaron como una medida sanitaria para evitar la propagación de distintas enfermedades asociadas con la etapa más cruda del invierno y poder desinfectar los salones de clase.