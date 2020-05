El problema tiene años, afirman los padres, que hace un mes enviaron una nota a la Inspección de Primaria.

«En la escuela los baños que hacen uso los niños más pequeños no cuentan con agua. Según nos informamos, existen dos bombas eléctricas las cuales no cortan solas una vez que (se) llegan los tanques, por lo que de no ser cortada en forma manual revienta las cañerías, ya que las mismas son muy antiguas», relatan a las autoridades.

«Por esta razón -prosiguen- es que los baños quedan sin abastecimiento de agua , lo que genera no que no se pueda tirar la cisterna ni tomar las medidas de higiene del lavado de manos», subrayan.

«Si bien sabemos que desde la escuela cada año realizan las gestiones correspondientes para que el problemas sea solucionado la realidad es que el mismo persiste en el tiempo», remarcan.

«Y los padres, como colectivo, hemos tomado la decisión de que no queremos que nuestros hijos continúen expuestos al hecho de que en su centro de estudio no les puedan garantizar el derecho a la salud ni cubrir una necesidad básica como lo es la higiene», afirmaron.

«Quedamos a la espera de prontas respuestas» indican en el tramo final. Los padres entienden que el problema no ha sido «contemplado con la urgencia que amerita».

En contacto con San José Ahora, señalaron que además de la nota a la Inspección, en más de una ocasión han juntado firmas y enviado caras al CODICEN. Pero las respuestas aún no llegan.