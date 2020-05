Huawei continuó utilizando tecnología norteamericana para diseñar semiconductores a pesar de haber sido incluido en una lista negra económica de Washington en mayo de 2019

La administración de Trump se movió el viernes para bloquear los envíos de semiconductores a Huawei Technologies de los fabricantes de chips globales, en una acción que podría aumentar las tensiones con China.

El Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que estaba modificando una regla de exportación para “ apuntar estratégicamente a la adquisición de semiconductores de Huawei que son el producto directo de cierto software y tecnología de Estados Unidos”. El departamento agregó que el “anuncio corta los esfuerzos de Huawei para socavar los controles de exportación de Estados Unidos”.

El cambio de reglas es un duro golpe para Huawei, el fabricante de teléfonos inteligentes número dos del mundo, así como a TSMC de Taiwán (2330.TW), un importante productor de chips para la unidad HiSilicon de Huawei, así como a sus rivales Apple Inc (AAPL.O) y Qualcomm Inc (QCOM.O).

Huawei, que necesita semiconductores para sus teléfonos inteligentes y equipos de telecomunicaciones ampliamente utilizados, está en el centro de una batalla por el dominio tecnológico global entre los Estados Unidos y China.

Estados Unidos está tratando de convencer a los aliados para que excluyan el equipo Huawei de las redes 5G de próxima generación porque China podría utilizar su equipo para espiar. Huawei ha negado repetidamente el reclamo .

Huawei continuó utilizando el software y la tecnología de los Estados Unidos para diseñar semiconductores, dijo el Departamento de Comercio, a pesar de haber sido incluido en una lista negra económica de Washington en mayo de 2019.

Según el cambio de la regla, las empresas extranjeras que usan equipos de fabricación de chips de Estados Unidos deberán obtener una licencia norteamericana antes de suministrar ciertos chips a Huawei o una filial como HiSilicon .

Para que Huawei continúe recibiendo algunos conjuntos de chips o use algunos diseños de semiconductores vinculados a cierto software y tecnología de Estados Unidos necesitaría recibir licencias del Departamento de Comercio.

Alarma por seguridad nacional

El cambio de la regla es “evitar que las tecnologías de Estados Unidos permitan actividades malignas contrarias a los intereses de la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”, dijo el secretario de Comercio Wilbur Ross en un comunicado, agregando que Huawei y sus afiliados “han intensificado los esfuerzos para socavar estas medidas de seguridad nacional. restricciones basadas”.

El Departamento de Comercio dijo que la regla permitirá que las obleas que ya están en producción se envíen a Huawei siempre que los envíos se completen dentro de los 120 días a partir del viernes. Los chipsets deberían estar en producción antes del viernes o no son elegibles según la regla.

Estados Unidos colocó a Huawei y 114 afiliados en su lista negra económica citando preocupaciones de seguridad nacional . Eso obligó a algunas empresas estadounidenses y extranjeras a buscar licencias especiales del Departamento de Comercio para venderle, pero los halcones de China en el gobierno de Estados Unidos se han visto frustrados por la gran cantidad de cadenas de suministro fuera de su alcance.

Por separado, el Departamento de Comercio extendió una licencia temporal que expira el viernes para permitir que las compañías estadounidenses, muchas de las cuales operan redes inalámbricas en las zonas rurales de Estados Unidos, continúen haciendo negocios con Huawei hasta el 13 de agosto. Advirtió que esperaba que esta fuera la final extensión. Ren Zhengfei, el ex ingeniero del ejército chino que fundó Huawei en 1987, le muestra las oficinas de Huawei Technologies Co Ltd en Londres, al jefe del régimen chino Xi Jinping (Reuters)

Reuters informó por primera vez que la administración estaba considerando cambios a la Regla de productos extranjeros directos, que somete algunos productos fabricados en el extranjero basados en tecnología o software de Estados Unidos a las regulaciones norteamericanas en noviembre.

La mayoría de los fabricantes de chips dependen de equipos producidos por compañías estadounidenses como KLA, Lam Research y Applied Materials, según un informe del año pasado de Everbright Securities de China.

La administración Trump ha tomado una serie de medidas dirigidas a las empresas de telecomunicaciones chinas en las últimas semanas.

La Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) comenzó el mes pasado el proceso de cerrar las operaciones estadounidenses de tres compañías de telecomunicaciones chinas controladas por el estado , citando riesgos de seguridad nacional. La FCC también aprobó en abril la solicitud de Google de la unidad Alphabet Inc de Google de utilizar parte de un cable de telecomunicaciones submarino de 8,000 millas entre los Estados Unidos y Taiwán, pero no Hong Kong después de que las agencias estadounidenses plantearon preocupaciones de seguridad nacional.

Esta semana, el presidente Donald Trump extendió por otro año una orden ejecutiva de mayo de 2019 que prohíbe a las compañías estadounidenses usar equipos de telecomunicaciones fabricados por compañías consideradas como un riesgo de seguridad nacional, un movimiento visto dirigido a Huawei y a ZTE Corp.

