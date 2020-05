Se trata de un hito anual global para llamar la atención sobre la alarmante situación que enfrentan las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, y características sexuales. La opinión de psicólogos y psiquiatras sobre el origen de estas “fobias”

Durante las últimas décadas, laprotección de las personas LGBTI ha visto un progreso significativo a nivel mundial. En los últimos años, por ejemplo, la Corte Suprema de Indiadeclaró por unanimidad que todas las formas de sexo consensuado entre adultos son legales, despenalizando efectivamente las relaciones entre personas del mismo sexo. Angola derogó las disposiciones contra la homosexualidad y prohibió la discriminación basada en la orientación sexual. Pakistán promulgó una ley que protege los derechos de las personas transgénero y, con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y comenzó a trabajar en una política de bienestar transgénero. Tal progreso es bienvenido, pero aún queda mucho por hacer para garantizar la justicia y la protección para todos.

Según la American Psychological Association, el 17 de mayo de 1990, la Asamblea Mundial de la Salud de la Organización Mundial de la Salud aprobó la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Relacionados (CIE 10), que ya no enumera la homosexualidad como diagnóstico. Lanzado en 2004, el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (IDAHOT por sus siglas en inglés) que conmemora ese día se ha convertido en una ocasión mundial para educar sobre las personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) y para abogar por políticas públicas sensatas con respecto a las personas LGBT.

La celebración se ha convertido ampliamente en un hito anual global importante para llamar la atención de los tomadores de decisiones, los medios de comunicación, el público, las corporaciones, los líderes de opinión, las autoridades locales, etc., sobre la alarmante situación que enfrentan las personas con diversas orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género, y características sexuales.

“Es sabido que las fobias no responden a la lógica racional. Se presentan para las personas que las padecen como una angustia irremediable ante a la percepción un objeto. Sin embargo, no sería del todo correcto entender la homofobia, la transfobia y la bifobia como una fobia más. Es posible que las personas con esas patologías presenten mecanismos de defensa severos y rígidos, que muestren poca plasticidad o cierta precariedad estructural. Aún así, a diferencia de las fobias cuya reacción frente al objeto fobígeno suele ser la huida en sus múltiples posibilidades, la cuestión más compleja e importante en las homo, trans y bifofias es la actitud hostil, incluso la conducta agresiva, que pueden tener para con los demás”, sostuvo en diálogo con este medioAgustina Fernández, psicoanalista, miembro de la Asociación Psicoanalítica Argentina y especialista en adolescentes.

La fecha del 17 de mayo fue elegida específicamente para conmemorar la decisión de la Organización Mundial de la Salud en 1990 de desclasificar la homosexualidad como un trastorno mental (REUTERS)

Para la especialista, desde el psicoanálisis se puede entender la fobia en general como señuelo que orienta al analista sobre los complejos subyacentes del sujeto que consulta. “En lo insoportable que les resulta aceptar al otro en tanto es diferente de sí mismos, en esa hostilidad, cuando se manifiesta desenfrenada – cosa que no sucede en todos los casos-, podría ubicarse un indicador de mayor patología. Los otros, sujetos homo, trans, bi, tienen pleno derecho a elegir y ejercer su sexualidad con libertad”, asegura.

Sin embargo, Silvia Di Segni, psiquiatra, miembro de APSA y autora de Sexualidades.Tensiones entre la psiquiatría y los colectivos militantes, no se trata de personas con padecimientos psíquicos, sino de “personas que se escudan con fines defensivos judiciales detrás de algo que de ninguna manera puede ser considerado como patología”. “La fobia es un miedo inmotivado y en estos casos no se habla de eso. Se habla de odio y de ataques a personas. Si se usa el término fobia se le está dando la ventaja a la persona de considerarla inconscientemente enferma o con algún padecimiento y eso no es así. Hay un odio claro y consciente en los ataques”, explicó.

“La fobia da cuenta de un desplazamiento: el miedo originario se desplaza a un sustituto. En el caso particular de la homofobia, transfobia y bibofia lo que se pone en juego es un conflicto con la propia sexualidad. El que discrimina al otro por su orientación sexual, en el fondo está rechazando una parte de sus propias tendencias reprimidas”, aseveró en diálogo con este medio la psicoanalista Fiorella Litvinoff.

Di Segni sostiene que la homofobia, la transfobia y la bifobia forman parte intrínseca e inseparable del patriarcado. Y asegura: “El patriarcado nace con el varón masculino, heterosexual, guerrero y procreativo al frente de la sociedad. La mujer que lo acompañe sera solo eso, una compañía y cada uno tendrá que ocupar su lugar. ¿Qué sucede? Si un varón se identifica con aquello que la sociedad considera como femenino, no puede ser valorado, por ejemplo. Y las personas que no se identifican como varones ni como mujeres generan una ambigüedad intolerable. Cualquiera de estas actitudes para el patriarcado son temibles porque atenta con los propios cimientos”.

¿Qué es la homofobia?

Al desafiar la homofobia, las personas no solo luchan contra la opresión para grupos específicos de personas, sino que luchan por una sociedad que acepte y celebre las diferencias en todos nosotros (Shutterstock)

La homofobia toma muchas formas diferentes. A veces toma la forma de actos físicos de odio, violencia, agresión verbal, vandalismo o discriminación flagrante, como despedir a un empleado, desalojar a alguien de su vivienda o negarle el acceso a alojamientos públicos basados ​​únicamente en su orientación sexual o su percepción de orientación sexual. Hay muchos otros tipos de homofobia y heterosexismo que ocurren todos los días. A menudo pasamos por alto estas acciones y exclusiones más sutiles porque parecen muy insignificantes en comparación, pero no lo son.

En el sentido clínico, la homofobia se define como un miedo intenso e irracional a las relaciones entre personas del mismo sexo que se vuelven abrumadoras para la persona. De uso común, la homofobia es el miedo a las relaciones íntimas con personas del mismo sexo.

Algunas actitudes homofóbicas, según el Pennsylvania College of Technology:

Mirar a una persona gay o lesbiana y pensar automáticamente en su sexualidad en lugar de verla como una persona completa y compleja.

Cambiar de asiento en una reunión porque alguien homosexual se sentó en la silla junto a la suya.

Pensar que pueden detectar a algunos que se identifican en el espectro LGBT.

Usar los términos “lesbiana” o “gay” como acusatorios.

Pensar que una lesbiana (si eres mujer) o un hombre gay (si eres hombre) está haciendo avances sexuales si te toca.

Sentirse repelido por las demostraciones públicas de afecto entre lesbianas y gays, pero aceptar las mismas muestras de afecto entre heterosexuales.

No confrontar un comentario homofóbico por temor a ser identificado con lesbianas y gays.

No preguntar sobre la pareja femenina de una mujer o la pareja masculina de un hombre, aunque usted pregunta regularmente “¿Cómo está su esposo esposa?” cuando te encuentras con un amigo heterosexual.

Sentir que los gays y las lesbianas son demasiado francos sobre los derechos civiles de las lesbianas y los gays.

Sentir que las discusiones sobre la homofobia no son necesarias ya que usted está “bien” con estos temas.

Asumir que todos los que conoces son heterosexuales.

Ser franco sobre los derechos de los homosexuales, pero asegurarse de que todos sepan que eres heterosexual.

Sentir que una lesbiana es solo una mujer que no pudo encontrar un hombre o que una lesbiana es una mujer que quiere ser hombre.

Sentir que un hombre gay es solo un hombre que no pudo encontrar una mujer o que un hombre gay es un hombre que quiere ser mujer.

Preocuparse por el efecto que un voluntario / compañero de trabajo lesbiano o gay tendrá en su trabajo o en sus clientes.

No ser solidario cuando tu amigo gay está triste por una pelea o ruptura.

Pedirle a colegas lesbianas u homosexuales que hablen sobre temas de lesbianas u homosexuales, pero no sobre otros temas sobre los que puedan estar informados.

Centrándose exclusivamente en la orientación sexual de alguien y no en otros temas de interés.

Niveles de actitud homofóbicos

La homofobia compromete la integridad humana presionando a las personas para que traten mal a los demás, acciones que son contrarias a su humanidad básica (REUTERS)

Repulsión: la homosexualidad es vista como un “crimen contra la naturaleza”. Los gays están enfermos, locos, inmorales, pecaminosos, malvados, etc. y cualquier cosa está justificada para cambiarlos (por ejemplo, prisión, hospitalización, terapia de comportamiento negativo, incluida una descarga eléctrica).

Lástima: el chovinismo heterosexual. La heterosexualidad es más madura y ciertamente es preferible. Debería reforzarse cualquier posibilidad de volverse recto, y aquellos que parecen haber nacido “de esa manera” deberían ser compadecidos, “los pobres queridos”.

Tolerancia: la homosexualidad es solo una fase del desarrollo adolescente que atraviesan muchas personas y que la mayoría de las personas “crecen”. Por lo tanto, los homosexuales son menos maduros que los heterosexuales y deben ser tratados con la protección e indulgencia que uno usa con un niño. Los gays y las lesbianas no deben tener puestos de autoridad (porque todavía están trabajando a través de comportamientos adolescentes).

Aceptación: aún implica que hay algo que “aceptar”, caracterizado por declaraciones como “no eres gay para mí, eres una persona”, “lo que haces en la cama es asunto tuyo”, «está bien como siempre y cuando no hagas alarde de ello. Niega las realidades sociales y legales. Ignora el dolor de la invisibilidad y el estrés del comportamiento en el armario. “Hacer alarde” generalmente significa decir o hacer cualquier cosa que haga que la gente se dé cuenta.

“Todas aquellas acciones en contra de la diversidad sexual asientan en creencias que encubren ignorancia, odio, fanatismo, y, en el mejor de los casos, miedo. Y digo en el mejor de los casos, porque el miedo, por si solo, es una reacción de amenaza que encubre sentimientos de inferioridad y la creencia de no tener las habilidades propias para enfrentarla. Cuando ese miedo se convierte en oposición y reacción hacia lo diferente la conducta es peligrosa”, sostuvo en diálogo con Infobae Walter Ghedin, médico psiquiatra y sexólogo.

Bifobia: mitos y realidades de la bisexualidad

Algunas personas pasan por un período de transición de bisexualidad en su camino hacia la adopción de una identidad lesbiana, gay o heterosexual. Para muchos otros, la bisexualidad sigue siendo una orientación a largo plazo (REUTERS)

La sexualidad corre a lo largo de un continuo. No es una entidad estática, sino que tiene el potencial de cambiar a lo largo de la vida y varía infinitamente entre las personas. No podemos encajar nuestra sexualidad en categorías agradables que determinen quiénes y qué somos. La bisexualidad existe en muchos puntos a lo largo del continuo sexual.

Algunas personas pasan por un período de transición de bisexualidad en su camino hacia la adopción de una identidad lesbiana, gay o heterosexual. Para muchos otros, la bisexualidad sigue siendo una orientación a largo plazo. Para algunos bisexuales, la homosexualidad fue una fase de transición en su salida como bisexuales. Si bien ciertamente hay personas para quienes el comportamiento bisexual está de moda, esto no niega a las personas que llegan a una identidad bisexual en medio del dolor y la confusión y lo reclaman con orgullo.

“Freud ya dijo que en el comienzo de la vida, el ser humano es bisexual y luego se arriba a una elección pero esta elección puede cambiar y nunca se presenta de forma pura y definitiva. Las tendencias homosexuales añidan de distintas maneras (sublimadas en la amistad, reprimidas, inhibidas) en todos los sujetos”, advirtió Litvinoff.

Un mito que usualmente rodea a la bisexualidad es que aquellos que se consideran bisexuales se sienten igualmente atraídos por ambos sexos. La realidad es que la mayoría de los bisexuales se sienten atraídos principalmente por hombres o mujeres, pero no niegan la menor atracción. Algunos bisexuales nunca son sexuales con mujeres u hombres. La bisexualidad se trata tanto de sueños, deseos y capacidades como de actos. Los bisexuales son personas que pueden tener amantes de ambos sexos, no personas que deben tener amantes de ambos sexos.

Cómo la transfobia perjudica a nuestras comunidades

La primera y mejor manera de combatir la transfobia es hablar en contra de la violencia y el discurso de odio o dirigirse hacia las personas trans (Shutterstock)

La transfobia se define como un miedo y/u odio hacia las personas transgénero, y es un problema grave que afecta a muchas personas. Las personas transgénero a menudo son marginadas e ignoradas en las comunidades homosexuales y heterosexuales. La ignorancia y el odio evitan que muchas personas transgénero se expresen o se identifiquen. Al igual que las personas homosexuales y lesbianas, muchas personas transgénero no pueden ser seleccionadas de una multitud solo por la forma en que se ven y se mezclan con las comunidades locales.

La transfobia se puede encontrar en formas que van desde bromas a violencia hasta simplemente no reconocer que existen personas transgénero. La transfobia perjudica a las personas trans ante todo. También envía un mensaje a la población en general de que cualquiera que intente con cualquier expresión o identidad que no se ajuste a las expectativas sociales de su género será ridiculizado, silenciado, marginado económicamente, asaltado o incluso asesinado. A menudo, la transfobia se usa para mantener a las personas en roles de género rígidos a través de la intimidación.

La primera y mejor manera de combatir la transfobia es hablar en contra de la violencia y el discurso de odio o dirigirse hacia las personas trans. Las películas que muestran a las personas transgénero como una broma o como psicóticas deben denunciarse públicamente por fomentar estereotipos dañinos. Cuando alguien habla de las personas trans como personas “repugnantes”, “exóticas”, “divertidas”, “enfermas” u otros estereotipos que deshumanizan a las personas trans, les hacen saber que no está bien decir cosas odiosas o hirientes en su presencia.

Un mito que usualmente rodea a la transexualidad es que “todas las personas trans son gay”. Algunas personas transgénero se sienten atraídas por el género opuesto a lo que identifican, algunas se sienten atraídas por el mismo género que se identifican y otras escogen y eligen entre los sexos. La simple verdad es que la identidad de género tiene muy poco que ver con la orientación sexual.

Contratá Trans: capacitación online gratuita para la diversidad y la inclusión laboral

El lunes 18 de mayo de 2020 a las 15 horas se desarrollará una capacitación online gratuita para promover la diversidad e inclusión en el mundo del trabajo, en el marco del Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia (AFP)

La organización Impacto Digital invita a la capacitación online gratuita dirigida a empresas, organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos y personas en general, que se llevará a cabo el lunes 18 de mayo a las 15 horas. El evento tiene como objetivo formar en temas de diversidad e inclusión, dar a conocer la realidad de las personas trans y colaborar con las redes de respuesta frente a la crisis económica y sanitaria actual.

Según los datos relevados en la investigación La Revolución de las Mariposas, el 70% de las mujeres trans nunca fue a una entrevista laboral luego de asumir su identidad de género. Dentro del 30% restante, muchas pasaron por experiencias de discriminación al momento de presentar un currículum o enfrentar una entrevista.“Las trayectorias educativas y laborales de las personas trans se ven seriamente afectadas por diversos factores. Es en este contexto que 6 de cada 10 mujeres trans ejerce la prostitución. El 80% de ellas comenzó antes de cumplir 19 años y el 87% querría dejar si tuviera otra posibilidad», introduce Maryanne Lettieri, docente del bachillerato popular trans Mocha Celis y líder del proyecto Contratá Trans.

La expectativa de vida de las mujeres trans es de 40 años.

6 de cada 10 mujeres trans abandonan sus estudios secundarios a causa de la discriminación (ATTA y Huésped, 2014).

El 83% fue víctima de actos de violencia y discriminación policial, el 46% vive en viviendas deficitarias (Indec e INADI, 2012).

El 34% vive con VIH y tienen dificultades para acceder a los tratamientos antirretrovirales (RedLacTrans, 2014).

Sobre los orígenes de la iniciativa, Lettieri dice: “Luego de analizar la falta de acceso al trabajo de la población trans, detectamos los obstáculos a los que se enfrenta la propia población así como también las empresas, con el objetivo de acortar la brecha entre ambas y darles el impulso necesario para fomentar la inserción laboral. Comenzamos con capacitaciones presenciales y luego, en alianza con ONU, creamos este curso online gratuito para que accedan tanto las organizaciones públicas como las privadas”.

Contratá Trans es una iniciativa impulsada por una red de organizaciones para promover y acompañar la inclusión de personas trans en empresas y organismos públicos. Gracias al apoyo del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y ONU Sida se desarrolló el módulo de capacitación virtual gratuito que formará a miles de personas durante el evento. Por su parte, el apoyo de la Embajada del Reino de los Países Bajospermitirá acompañar de manera gratuita a personas trans en sus procesos de inclusión laboral durante el 2020.

Durante la jornada del 18 de mayo, se recaudarán fondos individuales que serán destinados a la red de apoyo a personas trans del Bachillerato Popular Mocha Celis, que asiste a más de 500 personas en situación de emergencia social desde la declaración del aislamiento social preventivo obligatorio.

“Nuestro principal objetivo es lograr la contratación y cambiarle la realidad a una persona trans, pero también comenzar ese cambio de raíz a nivel social tan necesario. Las empresas están compuestas por individuos que pueden contagiar este saber en sus círculos, aportando a una sociedad más tolerante que acepte la diversidad”, concluyó Maryanne Lettieri.

Elevar nuestras voces contra la homofobia, la transfobia, la bifobia y la intersexofobiael 17 de mayo es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de respetar la dignidad humana y defender los derechos humanos. Debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para garantizar justicia y protección para todos y garantizar que nadie se quede atrás.

