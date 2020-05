Por otra parte, el presidente indicó que se piensa en una medida para «premiar» al que genere empleo.

El presidente de la República Luis Lacalle Pou aseguró este domingo que «es imposible pensar en un aumento de impuestos»», durante una entrevista en el programa Santo y Seña (Canal 4).

Lacalle dijo que si el gobierno «no toma medidas no va a recaudar». En este sentido el presidente indicó que el gobierno está dispuesto a una renuncia fiscal «para reactivar la economía. Premiar al que tiene un peso, dos pesos, un millón de pesos contrata gente», aseguró. «Estamos convencidos de que además de fijar salarios tenemos que ir a un estímulo para generación de fuentes trabajo», agregó.

Esta medida ya había sido anunciada por la ministra de Economía Azucena Arbeleche durante una entrevista con El País: «La idea es priorizar el empleo. Estamos viendo los mecanismos para generar ese mayor empuje al empleo. Hasta el momento, la matriz (que determina los beneficios fiscales) como ha funcionado, no ha sido muy satisfactoria. Así que estamos en un proceso de revisión», indicó.

Al respecto de esta medida, el presidente fue consultado sobre el impacto que tendrá en el déficit y respondió: «Va a subir sí. A ver, el ahorro de los US$ 900 ya llevamos gastados US$ 400, más de renuncias US$ 150, más los US$ 80 y va a seguir, así que olvidate».

«Estamos siendo austeros y ahorrado dinero con el decreto que muchos habrán visto con el 85% de la ejecución pero por otro lado tuvimos que abrir, y sin ningún problema, la canilla para miles de uruguayos. Así que el ahorro de los US$ 900 millones pasó a segundo plano y obviamente bajar el déficit para el primer año pasó a segundo plano, va a subir», expresó.

El momento de mayor soledad

«¿Cuál fue tu peor momento desde la llegada del coronavirus a Uruguay?», le preguntó el periodista Ignacio Álvárez a Lacalle Pou. «Te redirijo un poco la respuesta, el momento de mayor soledad fue entre el 21 y el 23 de marzo, que fue los días en que hubo una fuerte presión, entendible y comprensible, y la tuve de gente muy cercana y obviamente idónea, que pedía una cuarentena obligatoria», respondió.



«La mayoría de la gente insisto, comprensiblemente -porque estamos navegando en la oscuridad, no se sabía lo que iba a pasar y teníamos los ejemplos como el de China, el de España- y yo estaba convencido: filosóficamente (por la libertad) y después porque si tú dictás un acto jurídico lo tenés que hacer cumplir.



«Se me vinieron dos imágenes a la cabeza, la primera en la feria de Piedras Blancas, dije ¿vamos aponer un móvil policial y vamos por toda la feria de Piedras Blancas deteniendo gente?, o ¿vamos a Pinar Norte donde a veces le compro un vecino las astillas y las piñas y le vamos a decir venga que lo vamos a llevar detenido?, ¿en Uruguay alguien estaba dispuesto a hacer eso? Porque yo no», finalizó. / Fuente: El País / Foto: Francisco Flores