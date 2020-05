El artículo de la ley urgente que regula el derecho de huelga será aprobado por la coalición multicolor. “Estamos estableciendo que veinte no tengan más poder que cien”, dijo el diputado colorado Adrián Peña.

Este lunes, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, fue recibido por la comisión del Senado que estudia la ley de urgente consideración para hablar sobre los artículos que atañen a las relaciones laborales y la futura reforma de la seguridad social.

Uno de los puntos que más causó disputa en el debate fue el del articulado que regula el derecho a la huelga, y establece derechos al trabajo y al empresariado a «gestionar» las empresas.

El artículo está acordado dentro de la coalición de gobierno, que tiene mayorías parlamentarias, y será votado tal como está, según dijo el senador del Partido Colorado, Adrián Peña.

«Estamos acordados», dijo y apuntó que el artículo hace que el Estado «garantice» el ejercicio de estos derechos: «El de huelga, pero también el derecho a trabajar y el derecho a los propietarios de la empresa a gestionarla. Ese artículo va a ser votado», remarcó.

Peña subrayó que lo que se busca es que «veinte no tengan más poder que cien». «Una vez aprobado el artículo, el Poder Ejecutivo podrá actuar para garantizar todos esos derechos», añadió.

Por el mismo lado fue el ministro Mieres, quien en conferencia de prensa dijo que el derecho de huelga «no está en discusión» en la ley. «Sigue estando igual que antes: se garantiza por parte del Estado el derecho a huelga, y también el de los trabajadores no huelguistas y el de los empresarios a tener el control de la empresa».

Consultado sobre si esto no restringía, de alguna forma el derecha a hacer huelga, dijo: «En la medida de que tenés que garantizar la libertad del trabajador no huelguista y el acceso del empresario a la conducción de la empresa, la ocupación viola ese derecho».

Por su parte, el ex ministro de Trabajo y actual senador del Frente Amplio, Eduardo Bonomi, dijo que hay una «confusión» entre la huelga y la ocupación, y señaló que cuando hay huelga el trabajador no huelguista puede «entrar a trabajar igual».

«Hay una confusión de la huelga con la ocupación. Lo que dicen los empresarios, y por eso hicieron la protesta en la OIT, es que con la ocupación no se deja ingresar al trabajador no huelguista. No estamos discutiendo eso, estamos discutiendo el derecho de huelga. El derecho de huelga, hay unos que la hacen y otros que no. Eso es así y no tiene por qué establecerse en el derecho de huelga el derecho del no huelguista. La Constitución reconoce el derecho de huelga. Si el no huelguista entra, entra. Acá se establece eso porque hay una confusión entre ocupación y derecho de huelga», remarcó.

Bonomi también cuestionó que el articulado tenga la palabra «huelga pacífica» y señaló que, llegado el caso, si hay una huelga en la que se producen delitos esos deben ser tratados por la «ley ordinaria».

«El hecho de introducir cosas que están reservadas para la ocupación distorsiona lo que es el reconocimiento del derecho», sentenció. / Fuente: Montevideo Portal / Foto: Gastón Britos