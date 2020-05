Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Tendrás dificultades para pensar de manera lógica y racional. Por lo que te sentirás molesto y manifestarás inseguridad.

Amor: Un miembro viejo de la familia está en problemas. Las fiestas de hoy te darán la oportunidad para llenar de ternura a esa persona.

Riqueza: No viene al caso guardar secretos sobre tu situación económica. Con un poco de imaginación, puedes sortear los problemas.

Bienestar: Alguien cercano tiene una personalidad tan fuerte que hay que cuidarse de no dejarse arrastrar por sus fantasías y proyectos.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Dejarás de depender de otros y eso te devolverá la libertad que tanto has buscado. Será buen momento para descansar.

Amor: Tu energía está en descenso y caes en celos y confusión. No te precipites en tus conclusiones y otorga el beneficio de la duda.

Riqueza: Tus finanzas se ven favorecidas porque has realizado una excelente programación. Si tienes propiedades, no necesitas más nada.

Bienestar: Trata de no confundir los deseos con las realidades. Pon los pies firmemente en el suelo y sé objetivo en tus opciones.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu compromiso con una meta actual será admirable, pero no esperes que la gente te secunde en todo momento.

Amor: Momento excelente para revisar tus ideas sobre cómo sería tu pareja ideal. Procura aceptar a otros con sus fallas.

Riqueza: Tus inversiones marcharán bien, pero ahorra para un nuevo proyecto que pronto se te presentará y te traerá buenos dividendos.

Bienestar: Sé inventivo y deja correr la imaginación. No te amarres a ideas preconcebidas si tienes sentimientos propios sobre cómo deben ser las cosas.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

Se presentará la oportunidad de un viaje, que te servirá para ponerte en contacto con personas con intereses similares a los tuyos.

Amor: Hace tiempo que notas que tu pareja está atravesando momentos de crisis. Lo mejor sería poner las cartas sobre la mesa.

Riqueza: Las relaciones laborales entran en un cono de conflictos. Trata de mantenerte al margen si quieres salir ileso.

Bienestar: Toma con pinzas los consejos que te den tus seres queridos. Mejor guíate por tus impulsos, ellos nunca te hicieron dar un paso en falso.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Gustas de hablar mucho, pero a veces atormentas a los otros. Actúas muchas veces por instinto y eres muy admirado por ello.

Amor: En las cosas más sencillas se esconde la esencia del verdadero amor. Una cena íntima y una flor reconquistarán a tu pareja.

Riqueza: Los mejores contactos se te darán con gente del extranjero. Tu magnetismo y habilidad comercial te generarán buenos ingresos.

Bienestar: Prioriza los acuerdos y no permitas que las susceptibilidades interfieran en los negocios. Escucha los consejos de gente madura, te orientarán.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

No soportas que ocurran situaciones a tu alrededor y no estar al tanto de los detalles. Eres un gran anfitrión, sabes agasajar.

Amor: Te sientes complacido por palabras que te halagan. Evita palabras comprometedoras hasta no estar seguro de los sentimientos.

Riqueza: Durante este mes estarás más entusiasta y combativo para lograr lo que te propongas. No desperdicies este tiempo.

Bienestar: Escucha atentamente los consejos de tus mayores, especialmente de tu familia, que es el único amor desinteresado que existe y tienes.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

No dejes siempre de lado tus intereses en función del bienestar común. Posibilidad de engańo de personas con proposiciones no concretas.

Amor: Discusión. No te enfades con tu pareja, lo que necesita es más carińo y tranquilidad. Bajar tus defensas será la mejor política.

Riqueza: Demoras y obstáculos en asuntos relacionados con propiedades o negocios familiares. Te beneficia la decoración de tu hogar.

Bienestar: Si la rutina te asfixia, no dudes en tomarte un respiro y organizar una charla con amigos y familiares. Nadie garantizará tu salud mental si no descansas.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Habrá una ampliación de tu vida social. Nuevas oportunidades de conocer gente distinta con la cual compartirás ideales y sueńos.

Amor: Vivirás un tiempo de armonía y calidez en las relaciones íntimas con tu pareja, pudiéndose manifestar cierta actitud protectora.

Riqueza: Rupturas o imprevistos con compańeros de trabajo, evita actitudes impulsivas o apresuradas, reflexiona antes de una decisión.

Bienestar: Ante situaciones de estrés en el trabajo debes respirar mejor y procurarte cada tarde media hora de absoluto descanso físico y mental.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

Será una buena etapa para conectarte con personas positivas. Le darás un adiós definitivo a las inseguridades que te paralizaban.

Amor: En el ámbito afectivo, concédete largos paseos con tu pareja, coméntale tus estados de ánimo y háblale de tus deseos.

Riqueza: Estás en un excelente período económico, sin embargo debes tomar precauciones por posibles inconvenientes con papeles.

Bienestar: Muchas palabras indican poca obra, elige a quien actúa en vez de hablar. Quizás el silencio es la mejor opción para el día de hoy.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Por momentos, sentirás que tocas el cielo con las manos y, en otros, la incertidumbre se hará presa de tu ánimo.

Amor: A causa de fuertes disputas podrías perder personas de tu familia, importantes amistades o quizá tu pareja. Ten cuidado.

Riqueza: Se acomoda el desorden de papeles y los desencuentros. Contarás con todos los recursos para concretar proyectos productivos.

Bienestar: A ser exitoso también se aprende, rodéate de gente a la que admires y de la que puedas aprender algo, y desecha a los que no tengan tus intereses.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Usa este día para reunir información y planear tus objetivos. Hazte responsable de tus actos y no tengas miedo de admitir errores.

Amor: No será un momento de gran estabilidad afectiva pero sí de pruebas. Deberás adaptarte a las circunstancias.

Riqueza: Sólo el fruto de tu esfuerzo y perseverancia te permitirá comprar ropa, perfumes y accesorios necesarios para verte mejor.

Bienestar: Disipa los temores hacia los compromisos. Es tiempo de que canalices tu energía para analizar el origen de los mismos.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Tu nivel de energía está en el punto más alto, costará bastante trabajo hacerte retroceder. Va en busca de lo que quieres.

Amor: Si dejas que tus sentimientos fluyan de forma natural, tu entorno y tus relaciones pueden enriquecerse de forma notable.

Riqueza: Período que requiere concentración mental, debes mantener la cautela en las comunicaciones y escritos.

Bienestar: La incapacidad de quedar satisfecho con algo inferior a la perfección puede ser una condición atormentadora si te dedicas a quejarte.