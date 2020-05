View this post on Instagram

Hoy compartimos un nuevo encuentro del Grupo de Puebla, junto a importantes líderes de Latinoamérca, se trabajó sobre la importancia del rol del Estado frente a la crisis económica que esta atravesando el mundo ante la pandemia. La generación de empleo es central, ya que el coronavirus ha dejado en descubierto la peor versión del capitalismo. La profundización de la desigualdad en nuestros pueblos es la gran preocupación. Otro de los temas importantes de la reunión fue la posición firme de apoyo al proceso de paz en Colombia. #grupodepuebla