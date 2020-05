Para el presidente de Sutel “es increíble que le estén pegando a Antel de la forma que le está pegando el actual gobierno, cuando tendría que estar abrazándola, mejorándola”.

Un comunicado del Sindicato Único de Telecomunicaciones (Sutel) invitaba a asistir este lunes a las afueras del Palacio Legislativo para acompañar a la delegación de la mesa de entes que sería recibida por la comisión especial del Senado que analiza la Ley de Urgente Consideración (LUC). Dicha manifestación era para “defender a Antel y a las empresas públicas” y para que “Antel siga siendo de todos”, expresó el sindicato de la telefónica estatal.

Gabriel Molina, presidente de Sutel, expresó durante la manifestación que al ministro de Industria, Energía y Minería, Omar Paganini, “se lo escucha hablar de Antel de forma ofuscada, molesta (…) parecería que la empresa pública de los uruguayos que ha tenido y tiene un papel importantísimo en el momento que estamos viviendo le molestara al gobierno”.

Esta postura ya había sido manifestada anteriormente en el comunicado de Sutel: “Omar Paganini es uno de los representantes políticos que tienen en el Poder Ejecutivo las grandes multinacionales de las comunicaciones y los dueños de los medios masivos de comunicación”.

Si bien se decidió sacar de la LUC dos artículos referidos a Antel, para Molina «no se fueron, sino que están en la Ley de Medios”, pero, además, quedan los artículos referidos a la situación de la portabilidad numérica, agregó. “En el mundo, cuando los países han entrado en ese terreno de que el número deje de pertenecer a la empresa y nosotros seamos dueños del número, la empresa que más se ve afectada es la empresa líder en ese marco de competencia; en nuestro caso estaría cayendo nada más y nada menos que en Antel”.

Molina también habló del Antel Arena y de que “las empresas de comunicación en el mundo tienen todo un desarrollo que ha ido a tener cada una de ellas estadio”. Y agregó: “¿Y por qué Antel tendría que meterse en ese baile? ¿Y por qué no? No es solamente ver el edificio; habría que ir a hablar con los vecinos a ver hoy cómo el barrio ha mejorado y ha crecido (…). No reconocer eso es realmente desconocer algo que la cultura uruguaya viene aplaudiendo como tal. El que no pudo ir lo pudo ver por Vera TV, justamente hoy también atacada por el actual gobierno”.

Para Molina “es increíble que le estén pegando a Antel de la forma que le está pegando el actual gobierno, cuando tendría que estar abrazándola, mejorándola”.No obstante, para el presidente de Sutel el centro de la discusión no debería estar en el Antel Arena, sino en que “el gobierno le está pegando a Antel” y agregó que “se ve que les molesta el papel de las telecomunicaciones estatales, públicas y eficientes están cumpliendo en nuestro país”.

Por otro lado, Gerardo Rodríguez, integrante del sindicato de Fancap, expresó que la población ya decidió, en 2003, que “Ancap siga siendo estatal y pública, que el monopolio siga en manos del Estado”, por lo que la manifestación de hoy es “en rechazo a los artículos que tienen que ver con la federación de Ancap”, pero también con una ley que “atenta contra los intereses de los trabajadores”.

Rodríguez explicó, a su vez, que el monopolio de los combustibles “es el corazón de Ancap. Y si le sacás el monopolio lo estás condenando a la muerte”.

Por otro lado, respecto al precio de los combustibles, Rodríguez explicó que la federación de Ancap hizo una propuesta ya que “los combustibles tienen una alta carga desde el punto de vista impositivo”. “Sería irresponsable renunciar a ese ingreso que es de 300, 400 millones de dólares”; explicó, por lo que se propuso una “sustitución de impuestos: que se baje el IVA al gasoil; que se baje el Imessi; y que eso se sustituya con impuestos progresivos al capital”.

De acuerdo a Rodríguez no se propone que este impuesto sea a todo el sector productivo, “pero tenemos la convicción que hay sectores que hace años se están enriqueciendo”, como el cárnico explicó, y que “son los que deberían aportar para aflojar la carga impositiva que paga el pueblo y sustituir esos impuestos”. / Fuente: El País / Fotos: Francsco Flores