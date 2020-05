En una videoconferencia con el Comité Judío Americano, el presidente dijo que encontró «argumentos muy sólidos» en ese sentido.

El presidente Luis Lacalle Pou dijo en una videoconfrencia con el Comité Judío Americano que evalúa declarar a Hezbola como un grupo terrorista, siguiendo la línea de otros países sudamericanos entre los que encontró “argumentos muy sólidos” en este sentido.

Las declaraciones de Lacalle Pou fueron publicadas este miércoles de tarde por el Semanario Hebreo con la firma de la periodista Ana Jerozolimski.

Allí se da cuenta de la videoconferencia que mantuvo con Dina Siegel Vann, directora del Instituto de Asuntos Latinoamericanos del Comité Judío Americano.

Ante la consulta de si el presidente estaba considerando la posibilidad de declarar a Hezbola como organización terrorista, Lacalle Pou recordó lo que dijo en campaña electoral ante la comunidad judía uruguaya, en referencia a que Uruguay se guiaba por la lista de organizaciones terroristas de Naciones Unidas.

“Se me preguntó en una institución judía uruguaya sobre este tema y yo dije que nosotros seguimos la lista de la ONU, que Uruguay no tiene su propia lista”, dijo este miércoles el mandatario, según publica el Semanario Hebreo en su página web.

“Pero espero cambiar mi opinión. No quiero asegurarlo ahora, porque quiero primero hacerlo y luego comunicar. Hace 10 meses no dije que no, pero ahora espero cambiar mi opinión. He leído planteamientos de países sudamericanos que tienen su propia lista y los argumentos me resultaron muy sólidos”, agregó Lacalle Pou. / Fuente: Subrayado