“Hay muchos chiquilines que no tienen para comer, otros que no tienen conectividad” dijo el vicepresidente de la FENAPES, al tiempo que agregó: “Que se queden tranquilos los alumnos que no está planteada la pérdida del año.

Mañana jueves desde las 15 horas se llevará a cabo una reunión bipartita en Montevideo de la que Slamovitz será parte. “Esperemos que hayan anuncios de cómo va a ser el reintegro en secundaria”, dijo en lo previo.