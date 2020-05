Ediles de la Lista 32 del Partido Nacional encaminaron una nota hacia la Secretaría Nacional de Deportes por intermedio de la Junta Departamental.

“Venimos recogiendo inquietudes de distintas localidades, las que aparecen en casi todas las ciudades, por mencionar algunas, San José de Mayo, Rodríguez, Ciudad del Plata, etc. Se trata del estado de las plazas de deportes. Debemos tener presente que dichas plazas están en la órbita de la Secretaría Nacional de Deportes. Han pasado años y las mismas no han tenido mantenimiento” indicaron los ediles, quienes remarcaron que la de Ciudad del Plata en particular “se encuentra en estado de abandono”.

Por este motivo, piden que se solicite a la Secretaría “un informe discriminado del estado de las mismas y cuál va a ser el dinero que se va a destinar para cada una de ellas a futuro inmediato”.

La nota está firmada por los ediles Alejandro Dianessi, Mario Chávez y Héctor Silvera, quienes también solicitan que el asunto sea enviado a la Comisión de Deportes y Turismo de la Junta para su seguimiento. / Fuente: Google Maps