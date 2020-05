Rodrigo Arim dijo en rueda de prensa que sí van a volver aquellas actividades que no se pueden hacer de forma virtual, pero que la Universidad es un “potencial foco de contagio”.

Rodrigo Arim, rector de la Universidad de la República (UdelaR), dijo en rueda de prensa que “la universidad es un potencial foco de contagio” de coronavirus y que, si bien se está monitoreando la situación, se debe “proteger” no solo a los estudiantes sino al país.

Arim dijo, además, que a nivel internacional “las universidades tienden a cerrar”, incluso en aquellos países que ya terminaron el confinamiento o que tuvieron estrategias más flexibles.

Frente a la pregunta de si volverán las clases presenciales, Arim dijo que “en algunos edificios entran miles de personas a la misma hora, por lo que no es un escenario razonable” para que vuelva a suceder en el próximo “mes, mes y medio”.



No obstante, Arim agregó que se está creando un protocolo para que vuelvan algunas actividades que no se pueden realizar de forma virtual y así “asegurar las funciones básicas de la universidad”. “La investigación no puede parar, vinculado al COVID-19” y a otras áreas, agregó.



Para culminar, el rector de la UdelaR dijo que se hizo “ un enorme esfuerzo para reducir las brechas que genera esta situación” y que se compraron computadoras para reducir esto. “Sabemos que tenemos más de 100.000 estudiantes que están efectivamente estudiando en plataformas digitales”, finalizó.

Respecto a la Ley de Urgente Consideración (LUC), Arim dijo tras asistir a la comisión especial del Senado este jueves que fueron para transmitir la “preocupación de rediseñar todo un sistema de educación en poco tiempo (…). La LUC obliga a pensar y a repensar la institucionalidad de la educación en tiempos muy acotados. Socavan las bases para una discusión más seria y democrática de la temática”. / Fuente: El País / Foto: Gerardo Pérez