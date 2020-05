Las predicciones en amor, riqueza y bienestar para todos los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Aries

Nacidos del 21 de marzo al 20 de abril

Época favorable para el turismo aventura, aunque hacia mediados de mes debes tener precauciones en viajes y traslados.

Amor: Un sueńo cobra cuerpo. No dudes si crees haber hallado a la pareja ideal. Más impulsivo que en otros tiempos, seducirás.

Riqueza: Es momento para sobresalir y tener más autoridad sobre los demás. Plantea de manera clara tus ideas a tus subordinados.

Bienestar: Es aconsejable que busques en los rincones más ocultos de tu personalidad para encontrar los códigos del éxito. Tú sabes cómo hacer las cosas.

Tauro

Nacidos del 21 de abril al 21 de mayo

Te sientes más seguro cuando entiendes a fondo las cosas, aunque pasas mucho tiempo tratando de comprender cómo funcionan. Sé más práctico.

Amor: Para seducir no uses la estrategia de siempre porque puede alejarte en vez de acercarte de quien te gusta. Bien con el resto.

Riqueza: Aumento de tu ambición, búsqueda de liderazgo y mayor independencia laboral. Se avecinan vientos de esperanza.

Bienestar: Procura dejar de lado el egocentrismo que profesas y dedícate al prójimo un poco más. Tu familia y amigos te lo agradecerán.

Géminis

Nacidos del 22 de mayo al 21 de junio

Tu naturaleza te elevará mentalmente y estarás en condiciones de enfrentar esos problemas laborales que te quitaban el sueńo.

Amor: Alguien a quien quieres te podría hacer una declaración de amor sorpresiva, y tu reacción será extremadamente importante.

Riqueza: Las cosas no han salido como quieres. Debes tener cuidado a quién confías tus finanzas, ya que no lo está haciendo a tu favor.

Bienestar: Mejorando tus vínculos evitarás sentirte expuesto a la falta de comprensión. Si te sientes atraído y halagado, compártelo con tus más íntimos.

Cáncer

Nacidos del 22 de junio al 23 de julio

No te gustarán las improvisaciones y necesitarás prepararte para los acontecimientos, aunque se trate de cosas triviales.

Amor: Si de repente pareces ser demasiado popular con alguien que de costumbre te ignora, ten cuidado porque puede tratar de usarte.

Riqueza: Si estás buscando trabajo, hazlo en el área que mejor te desempeńas, allí es donde más rédito obtendrás.

Bienestar: Ten marcado en tu ser la política de no violencia e intenta siempre llegar a acuerdos, empleando tu talento en beneficio de los demás.

Leo

Nacidos del 24 de julio al 23 de agosto

Las contradicciones estarán a la orden del día pero deberás tomarlas con calma. Tu vitalidad será sorprendente.

Amor: Tendencia a preocuparte por tu pareja y a sentirte ansioso, cuando de hecho estás exagerando desproporcionadamente las cosas.

Riqueza: Favorable para poner en orden tu trabajo cotidiano. Tienes mucha tarea atrasada vinculada a escritos, comunicaciones o ventas.

Bienestar: Mantén la distancia y espera a que otros muestren sus cartas. Una vez que sepas lo que van a hacer, puedes desarrollar una estrategia.

Virgo

Nacidos del 24 de agosto al 23 de septiembre

La más seria de las personas te hará hoy ciertas propuestas tentadoras. No te precipites y tómate tu tiempo para considerarlas.

Amor: Ante la búsqueda de placer, encontrarás la respuesta justa en una persona muy especial. Un día maravilloso te aguarda.

Riqueza: Momento muy propicio para las relaciones públicas y para las actividades relacionadas con medios de comunicación y publicidad.

Bienestar: Trata de aumentar el caudal de afectividad a través de los amigos y podrás reencontrar el camino que te llevará a lograr una estabilidad emocional.

Libra

Nacidos del 24 de septiembre al 23 de octubre

Si cierto pesimismo se apodera de tu estado de ánimo, deberás tomarlo simplemente como un malestar pasajero.

Amor: Tus relaciones con el sexo opuesto serán muy estimulantes hoy, no tendrás de qué quejarte. Buen día para planificar.

Riqueza: Un gesto de apoyo de un superior será fuente de ánimo e inspiración. Es todo cuanto necesitas para dar el próximo paso.

Bienestar: Deja la preocupación y tu extrema susceptibilidad para otro momento, ahora debes actuar en forma valiente y decisiva, sé práctico.

Escorpio

Nacidos del 24 de octubre al 22 de noviembre

Comenzará el día con nuevos bríos, haz acopio de energía manteniendo un ritmo de actividad regular. La necesitarás.

Amor: Alguien que se fue de tu vida, un amor, un familiar o una amistad, está a punto de reaparecer. Piensa qué le vas a decir.

Riqueza: Momento de expansión y organización profesional que te lleva a alcanzar un importante prestigio y reconocimiento.

Bienestar: Si estás molesto porque tu familia y tu pareja no reconocen tus méritos o esfuerzos, en vez de hacerte mala sangre o entristecerte, exprésate.

Sagitario

Nacidos del 23 de noviembre al 22 de diciembre

En estos días, te guste o no, sabrás toda la verdad sobre los sentimientos de tus seres más queridos. Prepárate.

Amor: Encuentras que te resulta difícil dejarte seducir y disfrutar de lo que tu pareja te propone. No temas, déjate llevar.

Riqueza: Hay muy poco que decir en asuntos de dinero. Con tan pocas sorpresas en puerta puedes consentirte y gastar un poco en ti.

Bienestar: Deberías incurrir en los asuntos del inconsciente. Es muy probable que encuentres la razón por la cual no te has permitido ser totalmente feliz.

Capricornio

Nacidos del 23 de diciembre al 20 de enero

Con auténtica vocación de servicio, harás el bien pero con la inteligencia de mirar a quién. El universo está de tu lado.

Amor: Compartirás con tu pareja una responsabilidad laboral. Aún así tendrán tiempo para concurrir a un lugar especial esta noche.

Riqueza: Has hecho un gran trabajo en la organización de las finanzas y en tornar a tu favor una situación. Todo irá bien.

Bienestar: No hay más grande enemigo que uno mismo, más cuando uno no se da cuenta. Hoy haz un análisis y encontrarás la razón de tus fracasos.

Acuario

Nacidos del 21 de enero al 19 de febrero

Según se acerca la visita de un familiar, se genera más tensión y quieres descargarte en alguien. Ten cuidado con tus actitudes.

Amor: Quizá aparezcan dificultades para las relaciones afectivas, una fluida comunicación puede superar los problemas.

Riqueza: La incertidumbre irá despareciendo con el surgimiento de nuevas oportunidades que te permitirán crecer profesional y económicamente.

Bienestar: No permitas que los demás pongan presión en ti para que lidies con sus problemas. Esto no significa que tienes que ser egoísta.

Piscis

Nacidos del 20 de febrero al 20 de marzo

Te comprometes seriamente en actividades humanitarias y sociales. Compartirás proyectos sólidos y prácticos con amigos.

Amor: Si deseas algo imposible en el amor intenta conseguirlo esta semana. Probablemente vivas experiencias inéditas y divertidas.

Riqueza: Estudia y maneja asuntos vinculados con la comunicación. Puede haber actividad vinculada con asuntos del trabajo en el hogar, no mezcles.

Bienestar: Eres sin duda un gran pensador y una persona llena de recursos, utilízalos de manera prudente y razonable. Sé tú mismo.

