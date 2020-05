El Ministerio de Economía y Finanzas acaba de divulgar el censo del sector.

Las empresas que están en las once zonas francas que se encuentran en el país emplearon 15.337 personas durante 2018 y el nivel de ocupados creció un 6,4%, según los datos divulgados por el Área Zonas Francas del Ministerio de Economía y Finanzas.

Mientras en toda la economía uruguaya en promedio en 2018 se destruyeron 6.418 empleos, en las zonas francas se generaron 922 puestos de trabajo.



Esto se ve en que el índice de personas que están empleadas en las zonas francas con respecto al total de la población económicamente activa tuvo un crecimiento sostenido en la última década.



Los datos surgen del censo de zonas francas para 2018 realizado durante 2019 y que abarcó al 95% de las 1.126 empresas que operaban en estos exclaves a 2018. El mismo fue divulgado en estos días.



De los 15.337 ocupados en zonas francas, el 58% eran hombres y el 42% mujeres.

Al analizar su distribución por exclave en orden decreciente, “se percibe que en Zonamerica S.A. se concentra el 48% del personal ocupado en zona franca. Le siguen en orden de relevancia las zonas francas exclusivas de servicios, AguadaPark S.A. y WTC Free Zone S.A., con un 18% y 10%, respectivamente. En cuarto lugar, se encuentra Zona Franca Punta Pereira S.A. (Montes del Plata) con un 5% del total de ocupación”, indicó el informe.



“Los puestos de trabajo son ocupados mayoritariamente por personal nacional, cumpliendo las exigencias de la normativa en materia de empleo en zonas francas”, agregó el informe. De hecho, el 89,74% del personal en los exclaves es nacional y el 10,26% extranjero.



Según el informe, “si se considera la participación del empleo de zonas francas en el empleo total y por departamento la participación de las zonas francas no llega al 1%, pero nuevamente si se realiza un análisis por departamento se constata que el departamento en el cual tiene mayor incidencia el empleo es en Colonia, participando cerca de un 3% en el total de los ocupados, seguida por Río Negro con algo más del 2%. Estas zonas francas se caracterizan por tener actividades mayormente industriales”.



El trabajo estimó que “la tasa de desempleo de toda la economía se vería afectada en un 0,86% más si no existieran las zonas francas”, pasando en el año 2018 “de ser 8,33% a 9,19%. Pero, si se analiza por departamento, se constata que el departamento que se ve más afectado es el de Colonia (al igual que en años anteriores), que con esta metodología pasaría a tener una tasa de desempleo de 8,33% cuando efectivamente es de 5,81%. Esto es porque en dicho departamento se encuentran instaladas cuatro zonas francas, dos de ellas industriales”.



En Río Negro el desempleo en 2018 habría sido de 12,27% en vez de 10,26% si no existiera la zona franca de UPM y en Montevideo (tienes tres zonas francas de servicios) el desempleo habría sido de 10,29% en vez de 8,69% en 2018 sin los exclaves.

Salarios

Según el informe, “las remuneraciones promedio (en dólares) del personal dependiente (efectivamente remunerado) varían según las zonas francas. En 2018, la remuneración promedio fue de US$ 3.354, disminuyendo en relación el año anterior”.



“Esta baja se debe mayormente al efecto tipo de cambio, ya que las mismas en pesos aumentaron”, pero la suba del dólar promedio fue de un 7,4% entre 2017 y 2018. “Medidas en pesos, las remuneraciones promedio aumentaron un 2,3% en este período”, explicó.

El informe muestra que el salario promedio en zonas francas del personal uruguayo exclusivamente era en 2018 de US$ 2.897,75 y que el salario promedio en la economía uruguaya era de US$ 1.283,57.



Si se ordenan las remuneraciones promedio por zona franca (tomando en cuenta a empleados uruguayos y extranjeros), la más alta es la de UPM Fray Bentos S.A. con US$ 4.549. Le siguen WTC Free Zone S.A. con US$ 4.021, Zonamérica S.A. con US$ 3.808 y Parque de las Ciencias S.A. con US$ 3,483. Las que vienen luego están por debajo del promedio general: Grupo Continental S.A. (zona franca Colonia) con US$ 3.128, Zona Franca Punta Pereira S.A. con US$ 3.104, Zona Nueva Palmira con US$ 2.635, Aguada Park S.A. con US$ 2.202, Lideral S.A. (zona franca Libertad) con US$ 1.525, Zona Franca Florida S.A. con US$ 1.103 y Zona Franca Colonia Suiza S.A. con US$ 1.051.

Educación

“En lo que respecta al nivel educativo del personal dependiente, en zona franca, se constata que más del 50% tiene formación terciaria terminada o posgrado, el 43% tiene secundaria terminada, y menos del 5% tiene primaria terminada. Si comparamos esta estructura con el resto de la economía el 64% tiene primaria terminada o sin terminar, y el 19% tiene terciaria o posgrado terminado”, indicó el informe. En el caso de los extranjeros, 79% tiene educación terciaria o superior frente a 50% de los nacionales. “Esta característica se traslada a las diferencias en las remuneraciones”, agregó.



“El análisis por género y nivel educativo muestra que es similar”, ya que “alrededor del 54% tanto de hombres y mujeres tienen nivel terciario o superior terminado. Al analizar toda la economía alrededor del 19% posee educación superior”, pero “las mujeres se encuentran por encima del promedio en lo que respecta a su nivel educativo ya que el 25% de ellas alcanza nivel educativo de terciaria y posgrado este porcentaje es de 13% en hombres”, afirmó el estudio. / Fuente: Suplemento Negocios / Foto: Gerardo Pérez