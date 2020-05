“Con dos meses de campaña creo que es suficiente” dijo la candidata a la Intendencia por ese sector, Ana Bentaberri.

Si bien el tema –y la preocupación- excluyente de la población de todo el país es el de la emergencia sanitaria y sus efectos, en distintos puntos del territorio nacional han comenzado a visualizarse actividades político-electorales de cara a la instancia prevista para el último domingo de setiembre.

“Es verdad que ya hay algunos movimientos, muy específicos y sobre todo en redes, pero el Sumate no tiene previsto aún retomar esa tarea que dejamos el 13 de marzo”, dijo Bentaberri este domingo, tras asistir al acto en conmemoración de los 209 años del fallecimiento del Cap. Manuel Artigas.

“Todos los días hay alguien que nos llama para preguntarnos cuándo arrancamos, pero yo entiendo que no es el momento. Yo además en este momento estoy como secretaria general de la Intendencia y hasta que no vuelva a pedir licencia no voy a retomar la tarea”, subrayó.

La candidata oficialista estimó que eso sucederá en agosto. “Con dos meses de campaña creo que es suficiente. La gente viene de una campaña muy larga y ahora de enfrentar esta situación sanitaria que sin dudas, va a dejar sus cosas negativas”, lamentó.