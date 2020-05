Por una semana el peceto relleno se venderá a $ 279 el kg. en carnicerías.

Para los uruguayos no hay mejor forma de celebrar algo que comiendo carne. Por eso, la Unión de Vendedores de Carne lanzó una campaña con una promoción especial por una semana, que finalizará el viernes 29 denominado “El Día Nacional de la Carne”.

Lo es en recuerdo que el 29 de mayo de 1876 por primera vez un buque transportó carne congelada a través del Atlántico, desde el Río de la Plata a Europa.

Por ello para INAC es un día de difusión de la importancia de la carne en la dieta humana. La Junta de INAC instauró esta fecha por resolución en la década de los 80, con el fin de que fuera un día de difusión de la importancia de la carne en la dieta humana.

La promo. Las carnicerías agremiadas a UVC ofrecerán un producto diferencial: el peceto relleno, con un 30 % de descuento, o sea a $ 279 el kilo.

Los carniceros, buscando una diferenciación, no cobrarán la mano de obra del producto que se elaborará en cada carnicería (relleno de panceta, zanahoria y morrón) y tendrá dicho valor rebajado hasta el viernes 29 inclusive. Se vende el peceto entero, que pesa en torno a 1,8 kg., ya preparado, mechado. Va crudo para hacerlo al horno o como estofado, considerando que justo el viernes 29 es el tradicional día de ñoquis.

“La idea es tener una oferta de algo más barato para competir con las grandes superficies con un producto diferenciado”, aseguró Hebert Falero. Y dijo que las elaboraciones las hacen los mismos carniceros “para promocionarlos en la carnicería tradicional”.

Además, tras este día especial, los carniceros piensan instrumentar ofertas mensuales de productos elaborados.

Por otra parte, buscan hacer una cadena, tratando de unificar la imagen de todas las carnicerías tradicionales, a través de una marca, como forma de lograr un futuro promisorio mejor para todos.

Hoy, según el secretario de la UVC la situación económica de los carniceros no es la mejor, “no son épocas de márgenes buenos”, dijo Falero, por eso desde la UVC están abocados en lograr medios para ello.

En ese sentido, se está trabajando en la instrumentación de ventas virtuales. Para ello confían en que tenga éxito la aplicación que desarrollará INAC (ver nota aparte). Pero la idea es tratar de seguir en esa línea, “siempre buscando dar un valor diferencial al cliente”.

El momento. Hasta ahora las carnicerías no sufrieron una caída como otros rubros a causa del Coronavirus. Desde que llegó la pandemia al país, nunca cerraron y las ventas no han sido tan malas. “En la Semana de Turismo, al no irse la gente de viaje, este año no cayeron las ventas y se cerró un mes mejor que otros años”, graficó Falero. Ahora, en estos días sí se empieza a notar la falta de dinero por la gente que está en el Seguro de Paro, “porque hasta el otro mes habían cobrado el sueldo entero”. Por ello esta semana que terminó “fue floja después de una época normal de ventas”.

El directivo dijo que la situación de los asociados, en cuanto a los números, es dispar. “Las carnicerías que tenían repartos están mal, porque los restaurantes, bares, comedores, escuelas, eventos, etc. están prácticamente sin consumo. Incluso algunas han mandado gente a Seguro de Paro”. Pero, según Hebert Falero, “las que tenían mostrador fuerte se han mantenido en los niveles normales de venta en estos meses”. / Fuente: Rurales El País – Por Pablo Antúnez